El dólar frente al sol retrocedió ayer de S/ 3.502 a S/ 3.477, aunque en marzo trepó 4%. (Foto: Andina)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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Los mercados se sobresaltan con la incertidumbre, pero también se mueven con los rumores, y esta última dinámica imperó ayer ampliamente, ¿qué sucedió en el marco de la guerra en Irán?

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