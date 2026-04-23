Los futuros del West Texas Intermediate treparon un 3.1% para cerrar cerca de US$ 96 por barril en Nueva York, tras haber llegado a subir hasta un 5.8% durante la sesión. El Brent terminó por encima de US$ 105 por barril.

Los precios se dispararon hacia el final de la jornada en medio de nuevas preocupaciones por el estancamiento de las negociaciones de paz, la escalada de la retórica y el incremento de las amenazas militares, lo que incorporó una prima geopolítica en los precios.

Medios iraníes informaron que los sistemas de defensa aérea se activaron en partes de Teherán para contrarrestar “objetivos hostiles”, sin especificar cuáles. Los inversionistas se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevos ataques a la infraestructura energética en la región, luego de que Israel advirtiera el jueves que está preparado para reanudar su ofensiva.

Los armadores enfrentan crecientes evidencias de que no es seguro transitar por el estrecho de Ormuz, pese a las garantías de Washington, en medio de los bloqueos tanto de Estados Unidos como de Irán.

La guerra ha sacudido los mercados energéticos desde su inicio a fines de febrero y el cierre casi total de Ormuz ha provocado una fuerte caída en los flujos de los principales productores de petróleo y gas del golfo Pérsico.

Las exportaciones de petróleo de EE.UU. alcanzaron un nuevo récord la semana pasada | La demanda se ha disparado a medida que la guerra con Irán dificulta el suministro en Oriente Medio.

Los precios también subieron más temprano después de que Donald Trump indicara en redes sociales que ordenó a la Marina estadounidense “disparar y matar” contra embarcaciones que coloquen minas en el estrecho, por donde transita aproximadamente una quinta parte de la energía mundial.

“El alto al fuego podría estar desmoronándose”, afirmó Mona Yacoubian, directora del programa de Medio Oriente en el Center for Strategic and International Studies. “Se están abordando buques. Irán desafía a EE.UU., que ha ampliado su zona de actividad más allá de las aguas de Medio Oriente. La actividad naval es una escalada concreta”.

El alcance del minado del estrecho —y cuánto tiempo tomará despejarlo— sigue siendo una incógnita para quienes evalúan transitar la zona. El aumento del riesgo mantiene en alerta a los operadores de petróleo, mientras el mundo pierde rápidamente suministro cada día que se prolonga el conflicto.

Las tensiones en la vía marítima han ido en aumento durante días. Fuerzas estadounidenses abordaron el jueves un superpetrolero sancionado que transportaba crudo iraní en el océano Índico, tras interceptar a comienzos de semana dos buques iraníes que intentaron evadir el bloqueo.

El miércoles, Teherán demostró su control sobre el estratégico paso de Ormuz, atacando embarcaciones y desviando a dos de ellas hacia sus aguas.

Irán reiteró que no participará en negociaciones mientras continúe el bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos, y la televisión estatal citó al Ministerio de Relaciones Exteriores al afirmar que las fuerzas armadas están listas para responder a nuevas amenazas.