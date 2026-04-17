Gobierno confirmó nuevo “esquema de financiamiento" para Petroperú. (Imagen: Andina)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Arroyo Sánchez, obtuvo el voto de confianza para su gabinete este jueves 16 de abril por parte del Congreso de la República.

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