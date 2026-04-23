El sector hidrocarburos ha dado algunos pasos vinculados a la sostenibilidad y, en particular, a la economía circular. Sin embargo, arrastra un problema de origen: la baja visibilidad de las acciones. Así lo evidenció Datum internacional durante el foro que organizó la Cámara Oficial de Comercio de España en Perú, en alianza con Gestión, sobre la materia.

Frente a tal escenario se desarrolló el panel “Desafíos y oportunidades de circularidad a lo largo de la cadena de valor: sector hidrocarburos”, en el cual los expertos insistieron en que no basta con implementar buenas prácticas: es crucial que estas se articulen y escalen. ¿Cómo?

Rol empresarial

Marcos Alegre, director del Grupo GEA, señaló que los impactos ambientales más críticos se concentran en la fase extractiva, pero que la economía circular debe ser transversal en el universo de los eslabones.

“En términos de los retos upstream (exploración y producción), tenemos medición de agua de producción o gestión de los residuos. Esto es más o menos transversal, porque la eficiencia energética, toda actividad humana, toda actividad productiva, usa energía”, explicó.

Agregó: “Queda claro que la línea base de la economía circular en el sector hidrocarburos no es cero. [...] Dentro de los sectores transversales están los proveedores y gestores de residuos y otros actores de la cadena, como la academia, las CITE, las entidades de investigación y los reguladores: OEFA y los ministerios”.

No obstante, plantea que la circularidad no debe depender de la regulación, sino consolidarse como palanca de competitividad.

Por su parte, Martín Mejía, CEO de Cálidda, subrayó que el gas natural cumple un rol clave como energía de transición, ya que impulsa la sustitución de combustibles más contaminantes como diésel y GLP.

Describió que su empresa también incorpora iniciativas de economía circular con impacto social. Con ello, destacó que la estrategia de sostenibilidad no es entendida únicamente como compromiso ambiental, sino como eje estructural del negocio.

También participó Diego Meneses, country manager de OCA Global Perú, quien enfatizó que su mayor aporte está en habilitar la circularidad en terceros, a través de servicios de consultoría ambiental, que permiten extender la vida útil de algunos elementos y mejorar la eficiencia. Vincula, en suma, la economía circular con la optimización operativa y la reducción de costos.

“Nuestra contribución es que, a través de nuestros servicios, ayudamos a los clientes a que mantengan sus activos adecuadamente: tuberías, plantas de gasificación, estaciones de servicio, lo cual contribuye a una eficiencia operativa y a no tener, por supuesto, pérdidas de ninguna instancia [...]. Y, del otro lado, también con los servicios medioambientales contribuimos en la consultoría ambiental, ayudamos a nuestros clientes a que empiecen a hacer emisiones de carbono”, contó.

Por último, Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, aportó una visión crítica: la desconexión entre el esfuerzo del sector privado y la gestión pública. Cuestionó, por tanto, la baja calidad del gasto estatal y la alta informalidad.

Propuso entender la economía circular como una red de impactos, que incluye efectos como la reinversión de ingresos en economías locales. Su principal llamado es, subrayó, visibilizar el rol del empresariado.

Conversaron Marcos Alegre, director del Grupo GEA; Martín Mejía, CEO de Cálidda; Diego Meneses, country manager de OCA Global Perú; y Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco. (Foto: cortesía de la Cámara de Comercio Española)

Pinceladas de éxito

En otro espacio, denominado “Aprendizajes desde la experiencia empresarial”, y moderado por Vanessa Macher, directora general de Pacto Global, se describió cómo el privado está rediseñando procesos, revalorizando residuos y generando impactos económicos, ambientales y sociales.

Victoria Aragón, gerente senior de Producción de la Refinería La Pampilla – Repsol, destacó el reaprovechamiento del agua tratada en sus procesos para el riesgo de áreas verdes, así como la transformación de lodos en compost que luego se utiliza como abono.

También subrayó la reutilización de materiales, como uniformes reciclados convertidos en nuevos productos, así como mangueras contra incendios transformadas en artículos como billeteras o llaveros.

En ese ecosistema, Impulsared es un programa que les permite a las mujeres en situación vulnerable trabajar y tener así una oportunidad de independencia. La economía circular no solo genera residuos, sino que también refuerza el valor social.

Segundo Dávila, director de planta Perú LNG, centró su intervención en explicar cómo en la compañía se desarrolló un sistema para recuperar etano a partir del propio gas natural licuado.

“Hemos eliminado un modelo lineal que era lo compro, lo consumo y lo desecho, y hemos pasado a un sistema en el cual tomamos parte del producto, recuperamos el etano para utilizarlo internamente. Esto nos da una flexibilidad enorme para poder responder a las demandas que toda la cadena de valor a veces nos exige, subir el caudal, bajar el caudal, hacer ajustes, optimizaciones. Tenemos un modelo que es mucho más resiliente porque podemos responder en tiempo y forma a las demandas”, refirió.

Lucas Escrivá, CEO de Tizona BioEnergy, contó sobre un modelo de negocio basado en la revalorización del aceite de cocina usado. Indicó que su empresa recolecta este residuo altamente contaminante para transformarlo en biodiésel de segunda generación. Los sectores atendidos son restaurantes, centros de procesamiento, industrias alimenticias y centros comerciales.

Detectó que uno de los principales retos ha sido la informalidad, que compite sin trazabilidad y distorsiona el mercado, lo que los obligó a ofrecer incentivos económicos para asegurar la recolección formal.

Vanessa Macher, Victoria Aragón, Segundo Dávila y Lucas Escrivá. (Foto: Cámara de Comercio de España)

El dato:

En la encuesta de Datum Internacional también se analizaron las acciones que el público considera clave para que hidrocarburos se encamine hacia el circuito sostenible. La principal demanda (43.8%) apunta a prevenir la contaminación y mejorar la gestión de residuos y vertimientos, muy por encima de otras opciones.