¿Qué tiene que cambiar en el sector hidrocarburos para que la sostenibilidad deje de ser promesa y se convierta en resultado? En este debate se enfoca el II Foro Empresarial de Economía circular, a cargo de la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú, en alianza con Gestión.

En este espacio se repensaron los procesos, las cadenas de valor y los modelos de negocio. En breve, algunas novedades.

¿Confianza en camino?

Durante el panel “Percepción ciudadana sobre hidrocarburos y economía circular”, Datum Internacional presentó una encuesta que dibuja un diagnóstico aún marcado con brechas: la economía circular no es percibida como una práctica del todo instalada en dicho sector.

Solo un 15.6% de las personas considera que se aplica de forma relevante, frente a un 41.5% que tiene una visión crítica (compuesto por “No aplica en absoluto” y “Lo aplica en poca medida”).

A ello se suma un bajo nivel de confianza en que hidrocarburos se adapte a un modelo más sostenible y circular. En detalle, solo un 7.5% registró una expectativa favorable, una cifra que contrasta con un 54% que se inclinó por el lado crítico (que agrupa por “Ninguna confianza” y “Poca confianza”).

Urpi Torrado, CEO de Datum, puntualizó que ya no basta con que las empresas especializadas en este rubro adopten las prácticas verdes: es urgente que el público las pueda conocer.

Asimismo, señaló que hay una “barrera” más: el compromiso empresarial. “En la medida en que las empresas puedan mostrar que hay compromiso, se va a reflejar en una mejor generación de confianza”, apuntó.

Aunque el panorama parece desafortunado, la vocera precisó un dato: “La percepción hacia el sector es crítica, pero hay disposición a tener confianza en el sector siempre y cuando se visibilicen las prácticas”.

¿Cómo va el nivel de confianza en el sector hidrocarburos?

Mayor difusión de la dinámica

El bloque, además, estuvo conformado por Elena Mendoza, presidenta del Comité Asuntos Sociales, Ambientales y de Seguridad del sector hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), quien fue enfática tras evaluar los resultados:

“Como sociedad vemos esto como una oportunidad. Este porcentaje de ciudadanía lo que nos está diciendo es que esta dispuesta a creer en el sector, pero necesita evidencias. [...] No podemos ocuparnos solamente del tema económico y energético, la población necesita conocer cuál es el compromiso directo con la sostenibilidad”, expresó.

Hizo hincapié en que la ciudadanía no cuestiona la capacidad técnica del sector, lo que cuestiona es la credibilidad. “Es un diagnóstico duro, pero es una noticia mejor: la credibilidad se construye. [...] Tenemos que salir de iniciativas individuales y pasar a iniciativas más sectoriales”, añadió.

También participó Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), y resaltó que, durante los diálogos preelectorales con los candidatos a la presidencia, “ninguno de los planes de gobierno tuvo como prioridad a la economía circular”. “Por eso, la sostenibilidad estuvo ausente en el debate público”, agregó.

Desde su visión, resaltó que hay un excesivo centralismo del gas natural. “Es entre 70 y 120% más caro [el gas natural] en ciudades que no lo tienen”.

Dicho ello, enumeró cuatro componentes para que el sector hidrocarburos fortalezca la confianza de su público, además de la autocrítica empresarial: la reducción de emisión de CO2 para cumplir el compromiso con el acuerdo de París, la seguridad energética (portafolio de energías más amplio), la descentralización económica y, finalmente, quitar la idea de que hay una competencia entre energías. “Todas son complementarias”, aseguró.

Pidió, en esa línea, no olvidar que las redes sociales configuran un método efectivo para congeniar emocionalmente con diferentes audiencias.

Por su parte, Víctor Melgarejo, director periodístico del Diario Gestión, destacó que la percepción en el sector es aún difusa porque, en muchos casos, los empresarios no se plantean una interrogante: ¿realmente un proyecto se está haciendo porque el grupo de interés lo necesita?

“El mensaje positivo de la empresa a veces no está. Nosotros contamos historias, pero si la historia no está completa, ¿cómo se informa a los grupos de interés?", indicó.

Solo resolviendo esta arista se va a “abrir la puerta hacia el optimismo”. En general, dijo, la relación entre la población y las empresas se construye sobre la credibilidad.

“La parte de comunicación en el desarrollo del manejo sostenible es altísima. [...] Hay que entender que todo va de la mano”, finalizó.