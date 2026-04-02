El turismo aún tiene camino que recorrer en el Perú y una de las tareas en las que se ha embarcado el país es hacer de esta actividad una sostenible. Por ello, recientemente se publicó la Hoja de Ruta de Economía Circular del Turismo al 2030.

El documento parte de un diagnóstico que reconoce que la actual cadena de valor turística en el país responde a un modelo lineal que viene generando externalidades negativas significativas, “entre las que destacan el uso intensivo de recursos naturales (agua, energía, biodiversidad y suelo), la elevada generación de residuos –especialmente plásticos de un solo uso y desperdicio alimentario–, y la contribución creciente a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”.

En este contexto, los desafíos crecientes para la descarbonización de la actividad turística y la evidencia regional subrayan la urgencia de acción, considerando que la tasa de circularidad de América Latina y el Caribe no supera el 1%, muy por debajo del promedio mundial de 6.9%.

"En Perú, apenas el 2.67% de los residuos municipales son valorizados y las energías renovables representan el 26.7% del consumo total”, se menciona en la hoja de ruta.

Cuatro objetivos que marcarán la pauta para un turismo circular

Son cuatro objetivos para llegar a un turismo circular hacia el 2030:

Entorno propicio y gobernanza para el turismo circular Modelos de negocio turístico circular Consumo del turismo circular Territorios turísticos circulares

Nuevo ranking mundial destaca tres atractivos turísticos de Perú para conocer en 2026 | Foto: Unsplash

La Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico, a través de la Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), es el órgano encargado de la hoja de ruta con las dependencias y organismos públicos adscritos del ministerio, así como con las entidades externas.

Para efectos de este análisis, vale la pena concentrarse en el primer objetivo. En total, se prevé 12 acciones estratégicas para alcanzarlo. De estas, se destacan cinco:

Incorporar o precisar funciones de economía circular (EC) en el Reglamento de Organización y Funciones de las instituciones del sector turismo. Formular inversiones que contengan acciones que contribuyan a la aplicación de la EC en el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del sector, así como promover su priorización en la cartera de proyectos para financiamiento público-privado y su ejecución regional y local, con énfasis en la participación del sector privado mediante mecanismos como Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones Público-Privadas (APP). Impulsar la promoción de inversiones empresariales extranjeras en proyectos turísticos que apliquen la EC , mediante la identificación de oportunidades sostenibles y su difusión estratégica en mercados prioritarios. Establecer criterios nacionales que incorporen la sostenibilidad y la EC en reconocimientos, distintivos, sellos, entre otros relacionados al sector turismo, así como su cadena de valor; con soporte de los servicios de la infraestructura de la calidad. Desarrollar una línea base de EC en el sector turismo, considerando flujos ambientales e impactos en la mitigación de los GEI del sector y segmentos estratégicos, los requerimientos de información derivados del diagnóstico preliminar de la hoja de ruta y de las acciones estratégicas.

Nueva Ley General de Turismo debe promover la innovación e inversión pública y privada en ese sector. (Foto: Andina)

Como parte de los otros objetivos, hay acciones, por ejemplo, vinculadas a promover el acceso a recursos para financiar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en la EC en el sector turismo; promover la formalización ante el sector turismo como requisito de los prestadores de servicios turísticos, con énfasis en las mipymes; promover la participación de empresas prestadoras de servicios turísticos con oferta asociada a EC; entre otros.

Hay que recordar que recientemente el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, presentó la hoja de ruta y proyectó que podría aportar hasta S/ 1,200 millones al PBI turístico al año 2030. A su vez, este documento convierte al Perú en el primer país de la región con este instrumento.