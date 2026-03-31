A fines de marzo, Andahuaylas volvió a contar con una conexión aérea comercial regular con Lima, tras el inicio de operaciones de una nueva ruta a cargo de ATSA Airlines, aerolínea del Grupo Romero. La reactivación del servicio busca fortalecer la conectividad de la región Apurímac con la capital. ¿Qué implica esta nueva operación?

Con el inicio de vuelos el 31 de marzo, la aerolínea puso en marcha una ruta que conecta ambas ciudades, reduciendo significativamente los tiempos de traslado. Los pasajeros que antes debían realizar viajes terrestres de hasta 14 horas ahora podrán completar el trayecto en aproximadamente 60 minutos.

La compañía indicó que esta conexión permitirá atender necesidades de movilidad vinculadas con el trabajo, salud, educación y reunificación familiar, además de facilitar el desarrollo de actividades económicas en la región.

La ruta operará con tres vuelos semanales —martes, jueves y domingo— y contará con una tarifa de introducción desde US$ 89.90 por tramo. El servicio será cubierto con aeronaves Dash Q402, diseñadas para operar en condiciones geográficas de la sierra andina.

La nueva ruta Lima–Andahuaylas operará con tres vuelos semanales. (Foto: Agencia Andina).

Impacto en conectividad regional

Desde ATSA Airlines, señalan que la puesta en marcha de esta ruta apunta a fortalecer la integración de Andahuaylas con Lima y dinamizar actividades como el turismo, el comercio y los servicios. La operación forma parte de una estrategia para ampliar la conectividad regional y atender ciudades con potencial productivo y turístico.

Este movimiento se alinea con la estrategia que ATSA había delineado a inicios de 2026. La aerolínea proyectó expandir su oferta de vuelos en 22% durante el año, con un enfoque en el fortalecimiento de la conectividad regional y la apertura de nuevas rutas directas hacia ciudades fuera del circuito tradicional.

El nuevo Q400 Dash 8 permitiría crecer 20 % anual en los próximos tres años en rutas comerciales y regionales, estimó ATSA Airlines. (Foto: Atsa /referencial ).

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En esa línea, la compañía ya venía ejecutando un plan de expansión de flota y rutas. Según información publicada por el diario Gestión en octubre de 2025, ATSA proyectaba incorporar una nueva aeronave Dash Q400 para aumentar frecuencias y abrir nuevos destinos regionales, en un contexto en el que mantiene una participación cercana al 1.5% del mercado doméstico, pero con presencia en rutas estratégicas fuera del circuito principal.