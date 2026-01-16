ATSA, aerolínea que opera bajo el respaldo del Grupo Romero y especializada en vuelos chárter y aeromédicos, tiene en la mira para 2026 continuar fortaleciendo la conectividad aérea regional como parte de su estrategia de crecimiento y de descentralización del transporte aéreo. En un contexto de recuperación del sector, la compañía destacó que ha logrado consolidar su operación en rutas regionales, ¿qué alista para este año?

Como parte de esta apuesta, ATSA ha enfocado sus operaciones en regiones que tradicionalmente estuvieron fuera del radar de las grandes aerolíneas comerciales. Actualmente, opera rutas hacia Chachapoyas, Huánuco, Tingo María y Mazamari, siendo las dos primeras las que concentran el 70% de su operación comercial.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Chachapoyas atraviesa una etapa de expansión, impulsada por la reactivación del teleférico hacia Kuélap y las mejoras en el acceso a la catarata de Gocta, lo que proyecta un flujo de más de 460,000 turistas y una tasa de crecimiento regional anual superior al 3%.

En tanto, Huánuco cerró el 2025 como un año de transformación económica, al registrar un crecimiento del 4.9%, acumulando 16 trimestres consecutivos de expansión, apoyado en la diversificación de negocios y la promoción turística.

Por su parte, Tingo María ha experimentado una transformación en los últimos años. ya que ha logrado posicionarse como un destino turístico en crecimiento, con un impacto positivo en la generación de empleo local, según Inforegión (2025).

En la misma línea, Mazamari avanza en su proceso de integración territorial y diversificación productiva, fortaleciendo su rol en el desarrollo regional. Para ATSA estos avances evidencian cómo la conectividad aérea se convierte en un factor para potenciar el turismo, la productividad y los negocios en zonas aisladas.

Christian Gutiérrez, gerente comercial de ATSA, dijo que el impacto de la conectividad aérea va más allá del transporte de pasajeros. “Para nosotros, cada vuelo representa más que trasladar personas: es una oportunidad real para transformar vidas. Cada aterrizaje abre puertas para emprendedores, agricultores y turistas que impulsan el desarrollo económico y social de regiones que antes estaban desconectadas”, señaló.

La aerolínea especializada en vuelos chárter y aeromédicos acelera su expansión regional y prepara nuevas rutas, flota y capacidades técnicas. Foto: ATSA

Lo que se alista para 2026

De cara al 2026, ATSA proyecta incrementar su oferta de vuelos en un 22%, con foco en la descentralización aérea y la integración regional . Además, la aerolínea evalúa, explicó su gerente comercial, la apertura de nuevas rutas troncales y conexiones regionales directas , con el objetivo de ampliar la movilidad aérea, impulsar el desarrollo económico local y consolidar su rol como un motor clave de la conectividad en zonas antes aisladas.

De cara al futuro, la compañía proyecta incorporar un nuevo avión Dash Q402 a inicios de 2026, lo que permitirá ampliar su red de destinos y fortalecer su eficiencia operativa. Además, prevé expandir el ATSA Service Center, su unidad de mantenimiento aeronáutico, para incluir trabajos en aeronaves Airbus, un paso clave en su estrategia de crecimiento técnico e industrial.

Esta expansión también busca fortalecer la competitividad del sector aeronáutico peruano y promover la capacitación continua de técnicos locales. Actualmente, ATSA mantiene una participación entre el 1.5% y el 1.6% del mercado nacional.