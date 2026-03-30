Sky Airline anunció un acuerdo interlínea con Turkish Airlines que permitirá integrar vuelos de ambas aerolíneas en un solo itinerario. La alianza busca ampliar las opciones de conectividad para pasajeros que viajan entre Sudamérica, Europa, Asia y África, mediante conexiones desde Perú y Chile.

“Con este nuevo acuerdo interlínea, seguimos fortaleciendo la conectividad regional al ampliar las opciones de viaje desde Sudamérica hacia el mundo a través de uno de los principales hubs globales, Estambul, donde Turkish Airlines opera vuelos hacia diversos puntos de conexión compartidos con SKY, incluyendo Lima. Esta alianza aumentará las alternativas de viaje y acercará a más pasajeros internacionales a los destinos que servimos en Perú, Chile y en toda la región”, señaló Julio Solar, Gerente de Rutas y Alianzas de SKY.

El acuerdo ampliará las alternativas de conexión hacia Perú, especialmente mediante las rutas São Paulo–Lima y Buenos Aires–Lima, desde donde los pasajeros podrán continuar hacia destinos nacionales como Cusco y Arequipa, entre otros.

Asimismo, quienes viajen con Turkish Airlines desde Perú o Chile podrán volar a Estambul y enlazar con su red global de destinos en seis continentes.

SKY Airline consolida a Perú como mercado clave. (Foto: Sky Airline)

Cabe recordar que a inicios de marzo, SKY Airline avanzó en su estrategia de alianzas al concretar un acuerdo de código compartido con Air Europa, tras dos años de colaboración bajo un esquema interlineal.

En ese marco, Air Europa extendió su alcance en la región mediante vuelos operados por SKY desde ciudades como Lima, São Paulo y Montevideo. Además, el acuerdo incorporó operaciones en rutas domésticas dentro de Perú —como Cusco, Arequipa, Iquitos, Trujillo y Tarapoto— y contempla una futura ampliación sujeta a autorizaciones.

Perú como eje de crecimiento y ejecución de estrategia

El impulso de nuevas alianzas se da en un contexto en el que Perú se ha consolidado como uno de los principales mercados para SKY Airline. En enero, su CEO, Daniel Belaúnde, adelantó que el país concentraba cerca de un tercio de las operaciones de la compañía y sería el mercado donde proyectan mayor crecimiento hacia 2026.

SKY Airline opera en ocho países de América y cuenta con bases en Chile y Perú

“En la evaluación para este 2026, vemos que el mercado en el que más vamos a crecer va a ser Perú”, señaló entonces el ejecutivo, al destacar además que la aerolínea cuenta con una base operativa en el país de similar relevancia a la de Chile.

Actualmente, Sky Airline mantiene 11 acuerdos interlineales con aerolíneas internacionales, entre ellas, Air Canada, United, Air France, KLM y Aerolíneas Argentinas. La compañía busca ampliar esta red de alianzas en los próximos años con el objetivo de superar los 20 acuerdos internacionales.