La vía alterna a la maravilla mundial conocida como la ruta Amazónica está ubicada a tres kilómetros de llegar a Aguas Calientes. (Foto: Municipalidad Machu Picchu)
La vía alterna a la maravilla mundial conocida como la ruta Amazónica está ubicada a tres kilómetros de llegar a Aguas Calientes. (Foto: Municipalidad Machu Picchu)
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Redacción Gestión
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La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) y la Red de Protección del Turista de Cusco, exhortan a operadores en turismo a tomar precauciones necesarias o reprogramar sus itinerarios en la ruta amazónica Hidroeléctrica-Machu Picchu Pueblo.

, es tras el huaico que destruyó la vía férrea y camino peatonal en el kilómetro 115+200, lugar conocido como “Mandor”.

En un comunicado, se dirigen a los operadores de turismo, visitantes nacionales y extranjeros, y público en general, las medidas a adoptar tras el reporte de Ferrocarril Transandino S.A., luego de la emergencia a causa de las intensas lluvias y la suspensión de uso de la vía.

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“En ese contexto, se exhorta a los operadores turísticos y visitantes que hacen uso del acceso amazónico (vía Hidroeléctrica) para llegar a Machu Picchu, a tomar las precauciones necesarias, reprogramar sus itinerarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales, a fin de evitar inconvenientes y salvaguardar su integridad”, citan.

Asimismo, recomiendan coordinar oportunamente con agencias de viaje, operadores ferroviarios y autoridades competentes, considerando que las labores de evaluación y rehabilitación de la vía se encuentran en proceso.

La ruta amazónica Hidroeléctrica-Machu Picchu es una vía alterna para ingresar al parque arqueológico de Machu Picchu, por esta época unos 300 visitantes optan por conocer la naturaleza en ceja de selva y acceder hasta Machu Picchu Pueblo y consiguientemente en bus a la Maravilla del Mundo.

En la madrugada del lunes 30 de marzo, al promediar las 04:30 horas, el riachuelo “Mandor” se incrementó y convirtió en un aluvión de lodo, piedras y vegetación se llevó la línea férrea afectando a turistas que ingresaban y salían a su vez de Machu Picchu, los mismos que fueron acudidos por autoridades locales que intentan rehabilitar el paso peatonal y ferroviario.

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