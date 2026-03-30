Un tramo de la vía férrea Hidroeléctrica -Machu Picchu Pueblo, jurisdicción del distrito de Machu Picchu, colapsó esta madrugada por un huaico a causa de las intensas lluvias que registra esta zona.

Ferrocarril Trasandino, concesionario de la vía reportó a la empresa Perú Rail, que ofrece el servicio de trenes, que el huaico fue en el kilómetro 115+200 en la zona de “Mandor”.

El fenómeno obligó al operador la suspensión de la circulación de trenes por esta ruta, conocida como “amazónica”. El paso peatonal también está suspendido por la vulnerabilidad de la zona.

No obstante, Perú Rail informó que el servicio regular Ollantaytambo-Machu Picchu se desarrolla con total normalidad, turistas acceden en trenes en los horarios establecidos.

Las intensas lluvias continúan en Machu Picchu, hace una semana dos personas murieron, una familia resultó damnificada y otras cuatro afectadas, además de múltiples daños en infraestructura, tras un huaico en la comunidad de Collpani, distrito de Machu Picchu.