Emergencia por deslizamiento afecta vía férrea Machu Picchu–Hidroeléctrica. (Foto: Difusión)
Emergencia por deslizamiento afecta vía férrea Machu Picchu–Hidroeléctrica. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Un tramo de la vía férrea Hidroeléctrica -Machu Picchu Pueblo, jurisdicción del distrito de Machu Picchu, colapsó esta madrugada por un huaico a causa de las intensas lluvias que registra esta zona.

Ferrocarril Trasandino, concesionario de la vía reportó a la empresa Perú Rail, que ofrece el servicio de trenes,

El fenómeno obligó al operador la suspensión de la circulación de trenes por esta ruta, conocida como “amazónica”. El paso peatonal también está suspendido por la vulnerabilidad de la zona.

LEA TAMBIÉN: Nuevo corredor turístico promete “oxígeno” a Machu Picchu: esta es la ruta de alivio

No obstante, Perú Rail informó que el servicio regular Ollantaytambo-Machu Picchu se desarrolla con total normalidad, turistas acceden en trenes en los horarios establecidos.

Las intensas lluvias continúan en Machu Picchu, hace una semana dos personas murieron, una familia resultó damnificada y otras cuatro afectadas, además de múltiples daños en infraestructura, tras un huaico en la comunidad de Collpani, distrito de Machu Picchu.

TE PUEDE INTERESAR

Machu Picchu: Cancelan autorización a San Antonio de Torontoy de estacionar buses
Nuevo corredor turístico promete “oxígeno” a Machu Picchu: esta es la ruta de alivio
Acuerdan que Consettur y San Antonio de Torontoy sigan trasladando turistas a Machu Picchu
Machu Picchu: ¿Desde cuándo se tendrá que pagar un monto adicional para visitar la maravilla?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.