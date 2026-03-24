Cancelan autorización a San Antonio de Torontoy de estacionar buses. Foto: Difusión
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Redacción Gestión
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, decisión que la compañía de transportes intentará revertir por todas las vías posibles.

La ANA dejó sin efecto la autorización temporal luego de concluir que el transporte turístico que brinda la empresa

Ante ello, la entidad estatal concluyó que el uso de la faja marginal, considerada dominio público hidráulico, es indebido.

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precisando que solo usan el espacio para estacionar los buses y que no planean construir nada en el lugar.

En tanto, el asesor legal de la empresa, Edwar Martínez,

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“No somos invasores, somos empresarios (…). El espacio no había sido alterado, estos 400 metros lineales sobre los cuales nosotros teníamos una licencia hasta el viernes”, mencionó a RPP.

podría perder su categoría de Maravilla del Mundo por los conflictos sociales en la zona.

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También informó que esperan una respuesta favorable de la ANA y, de no lograrlo, agotarán la vía administrativa y luego acudirán a una acción de carácter constitucional.

Cabe recordar que un grupo de 10 personas, presuntamente vinculadas a San Antonio de Torontoy, ocupaba sin autorización espacios del camino hacia el santuario de Machu Picchu. Se retiraron voluntariamente tras la llegada de la PNP en la madrugada del martes.

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Estas personas se habían instalado en distintos puntos de la ruta hacia la llacta inca, colocando mallas raschel y estructuras hechas con calaminas y palos.

El coronel Juan José Jiménez, jefe de la División Policial de Urubamba, informó que la Policía mantendrá vigilancia permanente en los accesos al santuario histórico de Machu Picchu tras esta situación.

El asesor legal de la empresa, Edwar Martínez, calificó la medida como injusta, pero indicó que se retiraron voluntariamente del área. (Foto: Andina)
El asesor legal de la empresa, Edwar Martínez, calificó la medida como injusta, pero indicó que se retiraron voluntariamente del área. (Foto: Andina)

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