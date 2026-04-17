El Gasoducto Sur Peruano, o simplemente GSP, es un proyecto que quedó trunco en el 2017 tras el escándalo que protagonizó su constructor Odebrecht. De hecho, en el pasado se informó que la custodia de los ductos que quedaron de esta obra representaba un gasto anual cercano a los US$ 50millones,

El Poder Ejecutivo de Perú, en un intento de volver a remar esta obra, con un nuevo rostro, intentó impulsar el Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT-Gas), que tampoco llegó a buen puerto.

Tal es así que, hace un año, ya Gestión informó que el primer ministro de ese entonces, Gustavo Adrianzén, dio a entender que el SIT-Gas, con una inversión necesaria de US$ 4,320 millones, no saldría en lo que quedaba de este Gobierno.

Ahora, el presidente del país, José María Balcázar vuelve a poner el tema en agenda y mostró su interés por retomarlo y encaminarlo pese a tres meses de terminar su mandato.

“Se ha paralizado por las razones que [ya conocemos]: el caso de Odebrecht. Estamos pagando ‘una millonada’ para que se custodien los tubos que están en la intemperie. Además, bajo el pretexto de un problema legal, [porque] está en arbitraje, se ha paralizado el gran proyecto. Pero yo analizando, como abogado, pese al problema del arbitraje [la obra] puede seguir su curso, no tiene por qué paralizarse”, dijo el mandatario en entrevista con Exitosa.

Ante la pregunta sobre si se va a convocar a una licitación para este fin, Balcázar subrayó: “Eso lo verá el ministro de Energía y Minas [Waldir Ayasta], pero nuestra decisión política es que continúe inmediatamente la obra. Estamos celebrando varios convenios muy importantes para el sur. Probablemente esta semana estaremos destrabando el gasoducto sur ”, señaló el mandatario.

Caso TGP, ducto del gas de Camisea

En otro momento, el presidente se refirió al caso TGP. Hay que recordar que después de la rotura del ducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), aún queda pendiente saber las causas de la deflagración.

“[El caso] debe seguir el curso de las investigaciones pertinentes. Hasta el momento todo apunta a que el Perú no tiene ninguna responsabilidad”, refirió.

Agregó: “Se prevé que debe haber una investigación más profunda, en el sentido de que no es posible que la empresa hizo un solo tuvo [...] Para mí es una negligencia, desde el punto de vista empresarial y gerencial, inaudita. Esperemos se calmen las aguas y se determine la responsabilidad de la empresa, si lo hubiera, para tomar decisiones”.