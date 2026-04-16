La gran empresa energética española Repsol anunció este jueves que alcanzó un acuerdo con Caracas para “retomar el control de las operaciones” petrolíferas en Venezuela e “incrementar su producción” hasta un 50% en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había prohibido operar en el sector petrolero venezolano a empresas extranjeras como medida de presión económica contra el gobierno presidido entonces por Nicolás Maduro.

Pero tras capturar a Maduro en una operación militar en enero, Trump revocó la medida y concedió nuevas licencias, una de ellas a Repsol.

El acuerdo “permitirá retomar el control de las operaciones en el activo de petróleo de Petroquiriquire” e “incrementar su producción de petróleo en el país”, explicó la empresa española en un comunicado.

Repsol está “preparada para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en el país en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años”, si se siguen “dando las condiciones necesarias”, agregó en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.

Este acuerdo, que está sujeto al cumplimiento de condiciones, permitirá incrementar la producción de petróleo en Petroquiriquire (60%, PDVSA; y 40%, Repsol), garantizar los mecanismos de pago y fortalecer el marco operativo de sus actividades en el país, bajo el acuerdo marco originalmente firmado en 2023.

Fotografía de archivo de un tanque petrolero en Maracaibo (Venezuela). Foto: EFE/ Henry Chirinos

Según ha indicado tras la firma del contrato el director general de Exploración y Producción en Repsol, Francisco Gea, este acuerdo subraya el compromiso de la compañía española con Venezuela, donde el grupo ha operado ininterrumpidamente desde 1993.

El acuerdo se firmó con el ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y “se enmarca en la licencia general emitida por la Administración estadounidense”, explicó la compañía.

Tras el derrocamiento de Maduro, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder e introdujo reformas para revitalizar la industria petrolera.

Este sector es el principal activo del país, con las mayores reservas mundiales de crudo, pero ha quedado muy mermado.

En 2025 llegó a producir 1.2 millones de barriles diarios, un hito frente a los 300,000 barriles extraídos en 2020, pero todavía lejos de los 3 millones alcanzados en su pico histórico a inicios de siglo.

Años de corrupción, desinversión y malos manejos, agravados por las sanciones de Estados Unidos, lastraron la producción.

Triplicar la producción en tres años

El director general de Exploración y Producción en Repsol, Francisco Gea , aseguró que el acuerdo “subraya el compromiso de Repsol con Venezuela, donde hemos operado ininterrumpidamente desde 1993″.

Repsol afirma asimismo que el acuerdo garantiza “los mecanismos de pago”, sin más detalles. Venezuela mantiene una deuda de varios miles de millones de dólares con Repsol y con el grupo italiano Eni.

Según datos de la compañía española, la producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende actualmente a unos 45,000 barriles brutos al día.

“Ahora vemos que podríamos aumentar la producción bruta de petróleo en Venezuela en más del 50% durante los próximos 12 meses”, explicó en febrero el director general de la empresa, Josu Jon Imaz , en una conferencia con analistas, celebrando que la nueva situación en el país abría “una nueva ventana de oportunidad”.

“Tenemos la ambición y vemos mucho margen para alcanzar este objetivo de multiplicar por tres la producción en tres años”, añadió Imaz , aunque por el momento la “contribución inicial será continuar suministrando gas para estabilizar el país”, añadió.

Así, el mes pasado, Repsol y la compañía italiana ENI ya firmaron otro acuerdo estratégico con las autoridades venezolanas y PDVSA para garantizar la sostenibilidad de la producción de gas natural durante todo 2026 de la empresa Cardón IV (participada al 50% por las dos compañías) y reforzar la estabilidad a largo plazo de las operaciones.