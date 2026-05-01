Los empresarios han exigido transparencia y una auditoría electoral después de las fallas registradas en los comicios del 12 de abril. Hay que recordar que las elecciones generales, estuvieron marcadas por la incertidumbre como consecuencia de mesas de sufragio que no se abrieron por la falta del material necesario en algunas zonas. Tal fue así que se aprobó un segundo día de votación, el 13 de abril, para distritos del sur de Lima.

Gremios empresariales exigen auditoría internacional al sistema electoral de la ONPE tras comicios del 12 de abril. Foto: Composición GEC.

En este contexto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) también se pronunció. Si bien no desconocen los resultados dados, sí consideran que es necesario devolver la confianza de los procesos para la segunda vuelta.

“Creemos que el proceso electoral ha tenido problemas y ha generado una desconfianza en la ciudadanía. Para romper esto, hay que hacer una auditoría integral, no solo del Sistema [de Transmisión de Actas Electorales - STAE], sino del sistema central, del conteo de votos, y en general, de todo el procedimiento que tiene la ONPE para contar y proclamar resultados", exigió Jorge Zapata, presidente de la Confiep, en entrevista con Canal N.

Aunque podría parecer un pedido difícil, para el empresario una acción como esta es totalmente viable -y necesaria- en el corto plazo: “Es cuestión de rápidamente convocar a las empresas especializadas en auditorías [antes del 7 de junio, de la segunda vuelta]. Debe ser inmediatamente porque hay que reestablecer la confianza [...]”.

Añadió: “Necesitamos que no solo se refleje la voluntad popular [tras los comicios], que es una condición sine qua non, sino que se demuestre [desde ya] que va a ser así. Se ha generado un manto de duda sobre las elecciones [...]”.

Para el empresario, no solo bastará que la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tomen las medidas necesarias, sino que deben comunicarlas, con hitos y cronogramas. Por ejemplo, refirió que la ONPE debe anunciar cuáles serán las correcciones, más allá de ya no usar el STAE, comunicar los hitos que debe cumplir, “para tener claro, por ejemplo, los días que se va a distribuir el material electoral, para que toda la ciudadanía, el periodismo, y más, estemos atentos a esto”.

“Necesitamos que no solo se refleje la voluntad popular [tras los comicios], que es una condición sine qua non, sino que se demuestre [desde ya] que va a ser así", dijo Jorge Zapata, de Confiep. Foto: joel alonzo/gec

¿Galaga otra vez en la segunda vuelta?

Pese a los cuestionamientos que la envuelven hoy, el abogado de la empresa de transportes Galaga, Cristian Castillo, dijo que la compañía participará en el nuevo concurso para el traslado del material electoral de la segunda vuelta, programada para el próximo 7 de junio.

Sobre ello, Zapata comentó que la lógica indicaría que no debería participar, pero, el problema es la Ley de Contratación Pública (que tiene alrededor de un año desde su publicación).

“Al sistema de contratación hay que cambiarlo sustancialmente. La ley permite [a la empresa] participar siempre que cumplan ciertos requisitos y que no tengan ciertas sanciones. Tenemos que ir a una norma mucho más ágil, predecible y tenemos que evitar que esto ocurra”, explicó.

En otro momento, se le consultó sobre el pedido de Renovación Popular, de convocar nuevas elecciones, así como de denunciar fraude. Ante esto, solo refirió: “Las fuerzas políticas y partidos tienen la posibilildad solicitar lo que esté dentro del marco de la ley. Ya el JNE, o las instancias a las que se acudan, tendrán que evaluar”.