El exceso de tiempo en redes sociales y la incertidumbre electoral golpean el ánimo, la autoestima y la productividad laboral. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
El exceso de tiempo en redes sociales y la incertidumbre electoral golpean el ánimo, la autoestima y la productividad laboral. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
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Fernando Cuadros Concha
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La pandemia no solo alteró las bases sanitarias y económicas del Perú, sino que también reveló los problemas de salud mental en la población: La constante exposición a redes sociales en un entorno cargado por la polarización e incertidumbre política abre una oportunidad para tomar un respiro y calmar las emociones, según un reciente estudio urbano promovido por Mallplaza,

El psicólogo social Jorge Yamamoto recordó que Y si a esta ecuación le añadimos el aislamiento provocado por

A su criterio, la ansiedad se explica, en parte, por la hiperconexión digital y la falta de interacción humana, escenarios que

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“El encierro y la adicción a las redes generan ansiedad y hacen que la gente reaccione de manera más negativa. Si no deprime, bajonea. Todo eso pasa en la pandemia de la procrastinación. Se dejan de hacer cosas para hoy porque las queremos hacer mañana”, mencionó a Gestión.

El uso excesivo del celular y el clima político tenso reducen la tolerancia y afectan el bienestar, según especialistas y estudios recientes. Foto: Istock
El uso excesivo del celular y el clima político tenso reducen la tolerancia y afectan el bienestar, según especialistas y estudios recientes. Foto: Istock

Yamamoto sostuvo que las críticas, agresiones y discusiones constantes, especial e inexorablemente en este contexto de incertidumbre política en periodo electoral, pueden impactar negativamente en la autoestima y el estado emocional, al punto que “si nos enfocamos únicamente en lo negativo, se puede reducir la energía y afectar directamente el desempeño laboral y académico”.

¿Cómo aliviar el estrés emocional?

Claudia Aller, directora de Marketing de Mallplaza, resaltó la necesidad de reconstruir vínculos desde lo simple, a través del diálogo directo en espacios donde las personas puedan coincidir y desconectarse “de nuestras burbujas para volver a encontrarnos”.

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Aller recordó que

Este aislamiento voluntario —prosiguió— demuestra que solo el 7% de los peruanos reconoce que puede confiar en la mayoría de las personas, y apenas el 1% confía en alguien que conoce la primera vez, en datos de la Encuesta Mundial de Valores.

En tanto, Yamamoto y priorizar temas que unan y permitan construir soluciones. En particular, consideró que conversar sobre iniciativas económicas, emprendimientos o proyectos comunes puede fortalecer la convivencia.

“Vivimos más en el algoritmo y menos en la interacción real”, insisten expertos. Se recomienda la desconexión y promover el diálogo directo para reducir la ansiedad y malestar emocional. Foto: Paul Kennedy, Getty Images y Lonely Planet Images
“Vivimos más en el algoritmo y menos en la interacción real”, insisten expertos. Se recomienda la desconexión y promover el diálogo directo para reducir la ansiedad y malestar emocional. Foto: Paul Kennedy, Getty Images y Lonely Planet Images

“No se ha desarrollado la autorregulación emocional. Desde niños debemos enseñar a escuchar, tolerar y controlar impulsos. No es tarde. , concluyó.

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El estudio de Mallplaza demuestra que la base de la autoestima del peruano, en el espectro urbano, se compone: trabajo y perseverancia (53%), honestidad y responsabilidad (25%) y familia (22%). Mientras que en las metas comunes, el 37% prioriza la mejora de ingresos y de negocios, y el 18%, mejorar el carácter y la tolerancia.

Salud mental en el trabajo, ¿cuánta importancia le dan?

Paola Chocano, Partner & Managing Director de Cornerstone Perú, comentó que las empresas han entendido que no se ; y por ello, 1 de cada 5 la considera como uno de sus principales retos para este año.

“El bienestar emocional impacta en la forma en que los equipos se vinculan, toman decisiones, responden a las exigencias y se comprometen con sus objetivos”, precisó.

Aquí se encuentran sobre el tapete una serie de factores a priorizar por las organizaciones, entre los que destacan: liderazgo cercano y empático, cargas de trabajo sostenibles, una cultura organizacional más abierta al diálogo y espacios de apoyo, sin que se interprete como una debilidad.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.

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