Salud mental.
El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” (INSM “HD–HN”) hace un llamado a priorizar la de adolescentes y jóvenes en el Perú, recordando que uno de cada tres presenta algún problema en este ámbito según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2022 (publicada en 2023) y que el 80% de ellos no busca ayuda de manera oportuna, según información reportada por Unicef.

Según datos de 2023 de la Endes del Perú, el 32.3% de los peruanos de 15 a 29 años reportó haber tenido algún problema de salud mental o emocional en los últimos 12 meses, siendo las mujeres jóvenes (30.2%) las más afectadas en comparación con los hombres (22.9%) evidenciando una brecha de género alarmante

Desde el INSM “HD-HN”, se recuerda que la pandemia dejó secuelas significativas en la juventud, con un aumento de casos de , , aislamiento social y conductas de riesgo. “Nuestros jóvenes han atravesado pérdidas familiares, dificultades económicas, problemas de empleo y retos académicos. Esto ha elevado sus niveles de estrés y vulnerabilidad emocional”, señalan los especialistas.

Factores de riesgo y señales de alerta

Entre los factores de riesgo más frecuentes, la especialista mencionó los antecedentes de problemas de , autoimagen negativa, historia de traumas, alta presión académica, falta de integración social, consumo de alcohol u otras drogas, vivir en situación de violencias, vivir en entornos sin espacios seguros de recreación y participación juvenil, entre otros.

Las señales de alerta incluyen: Cambios persistentes en el estado de ánimo. Alteraciones en el sueño o la alimentación. Disminución del interés por estudios, trabajo o hobbies o dificultades en las relaciones sociales. Publicaciones en redes sociales con mensajes de desesperanza. Conductas autolesivas (cortes, quemaduras) o amenazas de hacerse daño. Uso excesivo de Internet o consumo frecuente de sustancias como alcohol, tabaco, vapeo, drogas o apuestas.

Acciones para la juventud

Los especialistas animan a los propios jóvenes a normalizar las conversaciones sobre salud mental, buscar apoyo en adultos de confianza y participar en actividades culturales, deportivas y sociales que fortalezcan sus redes de apoyo.

Es necesario recordar que la intervención temprana mejora los resultados y que existen servicios gratuitos como los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) y la línea 113, opción 5, donde se brinda orientación y atención especializada.

