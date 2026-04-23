El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo tuvo un ligero aumento a S/ 3,396 en promedio (S/ bruto, por mes), respecto al mes anterior, según data del último Index del Mercado Laboral de Bumeran, compartido con Gestión. Aunque, en el acumulado al primer trimestre, registró un retroceso.
“[...] los datos del último index muestran que el salario pretendido promedio presenta una disminución del 1.13% en los primeros tres meses del 2026”, señala Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.
Pretensiones salariales según seniority
En detalle, lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor es de S/ 5,555 en promedio, algo mejor comparado con enero y febrero, y cada vez más cerca del pico de más de S/ 5,600 que se alcanzó entre septiembre y noviembre del año pasado.
En tanto, el salario requerido para los puestos semisenior y senior es de S/ 3,442; y el de los puestos junior es S/ 2,299.
En el segmento jefe / supervisor, Negocios Internacionales es el puesto donde se requiere el mayor salario pretendido (S/ 10,000). En el segmento senior y semisenior, las postulaciones para cubrir puestos de Organización y Métodos registran la mayor pretensión salarial (S/ 5,500). En el segmento junior, el puesto de Medicina Laboral es el que registra la pretensión salarial más alta (S/ 4,500).
Aunque para saber el desempeño de abril hay que esperar y, sobre todo, tomar en cuenta que las elecciones presidenciales siempre imprimen algo de ruido, lo cierto es que no se ha frenado la búsqueda de puestos de trabajo y las intenciones de negociar salarios. Por ejemplo, en su reciente feria online, Bumeran refirió que en solo dos días se registró 277 mil postulaciones a las vacantes disponibles, así como 3 mil nuevos perfiles creados.
Puestos de trabajo: expectativas
Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa de marzo.
Posiciones junior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Evaluación Económica: S/ 3,500
Consultoría: S/ 1,300
- COMERCIAL
Comercio Exterior: S/ 3,000
Call Center: S/ 1,500
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Business Intelligence: S/ 3,000
Mercadotecnia internacional: S/ 1,400
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Ingeniería Oficina Técnica / Proyecto: S/ 4,000
Producción: S/ 2,000
- RECURSOS HUMANOS
Compensación y Planilla: S/ 2,600
Selección: S/ 2,000
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Internet: S/ 4,000
Soporte técnico: S/ 2,000
- OTROS
Medicina Laboral: S/ 4,500
Camareros: S/ 1,200
Posiciones senior y semisenior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Organización y métodos: S/ 5,500
Secretaría: S/ 1,650
- COMERCIAL
Planeamiento comercial: S/ 3,800
Call center: S/ 1,500
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Responsabilidad social: S/ 5,000
E-commerce: S/ 2,500
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Ingeniería Oficina Técnica / Proyecto: S/ 5,000
Distribución: S/ 2,000
- RECURSOS HUMANOS
Capacitación: S/ 4,500
Selección: S/ 2,500
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Data Warehousing: S/ 5,500
Soporte técnico: S/ 2,500
- OTROS
Seguridad industrial: S/ 5,000
Enfermería: S/ 1,800
La brecha salarial de género
El Index de Bumeran registra una brecha del salario requerido del 10.45% en febrero, donde la remuneración promedio solicitada por los hombres es de S/ 3,537 al mes, mientras que la de las mujeres es de S/ 3,202.
Además, el 41.33% de las postulaciones de todos los seniority provienen de mujeres, mientras que el 58.67% de hombres. Además, a medida que aumenta el nivel de seniority la proporción de postulaciones femeninas disminuye.
En los puestos junior, la distribución de postulaciones entre géneros es de un 45.84% de mujeres frente a un 54.16% de hombres. En niveles semisenior y senior, esta brecha aumenta significativamente: el 32.72% de las postulaciones son de mujeres y el 67.28% de hombres. Mientras que en los puestos de jefe o supervisor, la proporción de mujeres es aún menor, con un 26.85% de postulaciones, en contraste con el 73.15% de los hombres.
Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.