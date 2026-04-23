Salario requerido sube a S/ 3,396 en febrero. Foto: GEC
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Whitney Miñán
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El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo tuvo un ligero aumento a S/ 3,396 en promedio (S/ bruto, por mes), respecto al mes anterior, según data del último Index del Mercado Laboral de Bumeran, compartido con Gestión. Aunque, en el acumulado al primer trimestre, registró un retroceso.

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