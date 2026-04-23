“[...] los datos del último index muestran que el salario pretendido promedio presenta una disminución del 1.13% en los primeros tres meses del 2026”, señala Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

Pretensiones salariales según seniority

En detalle, lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor es de S/ 5,555 en promedio, algo mejor comparado con enero y febrero, y cada vez más cerca del pico de más de S/ 5,600 que se alcanzó entre septiembre y noviembre del año pasado.

En tanto, el salario requerido para los puestos semisenior y senior es de S/ 3,442; y el de los puestos junior es S/ 2,299.

En el segmento jefe / supervisor, Negocios Internacionales es el puesto donde se requiere el mayor salario pretendido (S/ 10,000). En el segmento senior y semisenior, las postulaciones para cubrir puestos de Organización y Métodos registran la mayor pretensión salarial (S/ 5,500). En el segmento junior, el puesto de Medicina Laboral es el que registra la pretensión salarial más alta (S/ 4,500).

Aunque para saber el desempeño de abril hay que esperar y, sobre todo, tomar en cuenta que las elecciones presidenciales siempre imprimen algo de ruido, lo cierto es que no se ha frenado la búsqueda de puestos de trabajo y las intenciones de negociar salarios. Por ejemplo, en su reciente feria online, Bumeran refirió que en solo dos días se registró 277 mil postulaciones a las vacantes disponibles, así como 3 mil nuevos perfiles creados.

Puestos de trabajo: expectativas

Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa de marzo.

Posiciones junior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Evaluación Económica: S/ 3,500

Consultoría: S/ 1,300

COMERCIAL

Comercio Exterior: S/ 3,000

Call Center: S/ 1,500

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Business Intelligence: S/ 3,000

Mercadotecnia internacional: S/ 1,400

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Ingeniería Oficina Técnica / Proyecto: S/ 4,000

Producción: S/ 2,000

RECURSOS HUMANOS

Compensación y Planilla: S/ 2,600

Selección: S/ 2,000

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Internet: S/ 4,000

Soporte técnico: S/ 2,000

OTROS

Medicina Laboral: S/ 4,500

Camareros: S/ 1,200

El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo subió ligeramente a S/ 3,334 en promedio (S/ bruto, por mes). (Foto: iStock)

Posiciones senior y semisenior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Organización y métodos: S/ 5,500

Secretaría: S/ 1,650

COMERCIAL

Planeamiento comercial: S/ 3,800

Call center: S/ 1,500

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Responsabilidad social: S/ 5,000

E-commerce: S/ 2,500

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Ingeniería Oficina Técnica / Proyecto: S/ 5,000

Distribución: S/ 2,000

RECURSOS HUMANOS

Capacitación: S/ 4,500

Selección: S/ 2,500

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Data Warehousing: S/ 5,500

Soporte técnico: S/ 2,500

OTROS

Seguridad industrial: S/ 5,000

Enfermería: S/ 1,800

Lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor es de S/ 5,555 en promedio. (Foto: iStock)

La brecha salarial de género

El Index de Bumeran registra una brecha del salario requerido del 10.45% en febrero, donde la remuneración promedio solicitada por los hombres es de S/ 3,537 al mes, mientras que la de las mujeres es de S/ 3,202.

Además, el 41.33% de las postulaciones de todos los seniority provienen de mujeres, mientras que el 58.67% de hombres. Además, a medida que aumenta el nivel de seniority la proporción de postulaciones femeninas disminuye.

En los puestos junior, la distribución de postulaciones entre géneros es de un 45.84% de mujeres frente a un 54.16% de hombres. En niveles semisenior y senior, esta brecha aumenta significativamente: el 32.72% de las postulaciones son de mujeres y el 67.28% de hombres. Mientras que en los puestos de jefe o supervisor, la proporción de mujeres es aún menor, con un 26.85% de postulaciones, en contraste con el 73.15% de los hombres.