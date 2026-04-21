Otra vez estamos frente a un proceso electoral con suspenso, resultados ajustados y voces que gritan “fraude” al mismo tiempo. Hay aspectos que, en nuestra inmadura democracia, aún no terminamos de comprender.

Primero, Lima no es el Perú: existe una compleja situación en la que viven muchos en el sur del país que los hace buscar alternativas con el deseo de “salir del atraso y olvido en el que se encuentran”. Segundo, el ego de los políticos, que no se ponen de acuerdo para unir fuerzas y presentar un solo candidato. Todos aspiran a ser el “salvador del Perú”, en lugar de pensar en “cuál es el país que todos queremos”. Tercero, la corrupción y su impacto en la institucionalidad, que debilita la democracia. Finalmente, una limitada madurez cívica que nos lleva a elegir muchas veces por “arrastre”, sin análisis de la información y prefiriendo, en muchas ocasiones, las propuestas populistas que brindan los partidos políticos. Estamos en un país en donde acusar a alguien sin pruebas es normal y en donde no se sabe perder.

El Perú se presenta con un mercado laboral donde siete de cada diez trabajadores operan en la informalidad y el Estado recauda apenas el 16% del PBI. (Foto: Andina)

El Perú se presenta con un mercado laboral donde siete de cada diez trabajadores operan en la informalidad y el Estado recauda apenas el 16% del PBI. En este contexto, Fuerza Popular plantea reducir la carga tributaria de las pequeñas empresas, impulsar la formalización de pequeños negocios, distribuir el 40% de los ingresos mineros directamente entre los ciudadanos y potenciar el puerto de Chancay como eje de redistribución de carga. Juntos por el Perú propone prohibir gradualmente la exportación de minerales sin procesamiento, elevar la presión tributaria al 25% del PBI, desmonopolizar mercados y aumentar la inversión en I+D del 0.15% al 0.50% del PBI. Renovación Popular, por su parte, formula un tren de Tumbes a Tacna, nuevas líneas del metro en Lima, un banco estatal que preste a tasas mínimas, una meta de crecimiento del 7% anual y dos millones de empleos en cinco años.

Estos planes tienen grietas importantes. En Fuerza Popular, el obstáculo para las pequeñas empresas son los costos de formalidad laboral –gratificaciones, CTS y seguridad social–, y los regímenes tributarios especiales generan que estas prefieran no crecer ni pagar más, perpetuando la informalidad. Además, el “canon para el pueblo” podría aliviar tensiones a corto plazo, pero distribuir el dinero en lugar de invertirlo en infraestructura básica no cierra las brechas. En Juntos por el Perú, restringir exportaciones mineras resulta una medida cuestionable y riesgosa sin una industria que las absorba, arriesgando una caída de ingresos fiscales. La inversión en I+D es deseable, pero difícil de sostener sin capital humano suficiente; y el control de precios suele generar escasez y desinversión. En Renovación Popular, el crecimiento del 7% anual luce poco realista frente al potencial estimado del país (2.5%-3.5%). El plan cae en una aparente contradicción: eliminar exoneraciones tributarias para recaudar más, mientras se crean zonas francas que implican nuevas exoneraciones, dejando el efecto sobre las cuentas del Estado en el aire.

El obstáculo para todos es la baja capacidad del Estado para ejecutar lo prometido. Así, Juntos por el Perú ofrece una transformación, pero sobre supuestos frágiles; Renovación Popular plantea una transformación poco probable de ejecución sobre una base fiscal débil; y Fuerza Popular propone resultados limitados y previsibles. La pregunta permanece abierta: ¿Qué es lo que finalmente el votante quiere? Lo veremos al final de esta historia.

Guillermo Boitano es director de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima.