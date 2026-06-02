Un grupo de diputados y senadores de América Latina y Europa difundió un pronunciamiento en el que manifiesta su preocupación por las presuntas irregularidades registradas durante la primera vuelta de las elecciones generales de Perú 2026, celebrada el pasado 12 de abril, y exhorta a las autoridades judiciales y electorales a garantizar la protección del derecho al sufragio.

El documento, suscrito por parlamentarios de España, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Honduras y Uruguay, sostiene que diversos informes, entre ellos los emitidos por la Contraloría General de la República, habrían evidenciado problemas en la instalación y funcionamiento de centros de votación en Lima Metropolitana.

Según el pronunciamiento, la apertura tardía de 256 locales de votación y las incidencias registradas en 3,605 mesas de sufragio habrían afectado el ejercicio de los derechos políticos de más de un millón de ciudadanos de la capital.

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Solicitan investigación y medidas de reparación

Los legisladores señalaron que la magnitud de los hechos amerita una “investigación exhaustiva, independiente y transparente” que permita determinar responsabilidades y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de conducir los procesos electorales.

Asimismo, indicaron que la situación adquiere una relevancia especial debido al estrecho margen registrado entre algunos candidatos durante la primera vuelta presidencial.

“Resulta especialmente preocupante si se considera que Lima Metropolitana era el principal bastión del candidato que quedó fuera de la segunda vuelta por apenas 20 mil votos frente al candidato de izquierda, Roberto Sánchez”, mencionan.

En el documento, los parlamentarios sostienen que cualquier eventual afectación al derecho de sufragio debe ser evaluada y, de corresponder, reparada.

Respaldo a acciones impulsadas por Renzo Reggiardo

El pronunciamiento también expresa respaldo a las acciones legales emprendidas por el alcalde metropolitano de Lima, Renzo Reggiardo Barreto, ante el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.

Los firmantes consideran que dichas iniciativas buscan garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos que, según sostienen, se habrían visto afectados por las incidencias registradas durante la jornada electoral.

En ese contexto, exhortaron al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial y al juez competente a emitir un pronunciamiento antes de la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 7 de junio.

Los legisladores precisaron que su pedido no busca que el Poder Judicial sustituya las funciones de los organismos electorales, sino que ejerza sus atribuciones constitucionales para garantizar la tutela efectiva del derecho al voto cuando exista una presunta vulneración de este.

“La afectación grave del derecho de sufragio ha sido reconocida por las propias autoridades competentes y deriva de la actuación del propio Estado, por lo que corresponde a la justicia constitucional repararlo de manera útil, real y oportuna, antes que el daño se torne irreversible”, afirmaron.

Senado paraguayo aprueba declaración sobre el proceso electoral peruano

A este pronunciamiento se sumó la Cámara de Senadores de la Nación Paraguaya, que aprobó una declaración mediante la cual exhorta a las autoridades electorales y a las instituciones competentes del Perú a garantizar el pleno respeto del proceso electoral.

El documento señala que deben asegurarse la participación ciudadana, la transparencia, la igualdad de condiciones y la adecuada fiscalización de todas las etapas del sufragio con el fin de fortalecer la legitimidad democrática de las autoridades que resulten elegidas.

Asimismo, la declaración expresa una “especial preocupación” por los hechos ocurridos durante la primera vuelta electoral en Lima, donde, según el texto aprobado, se habrían registrado irregularidades en la instalación de mesas de votación que afectaron el ejercicio efectivo de los derechos políticos de numerosos ciudadanos.

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El Senado paraguayo también reafirmó que la legitimidad de un proceso electoral no depende únicamente de los resultados finales, sino de la confianza pública en los procedimientos, la transparencia de las autoridades y la garantía efectiva del derecho al sufragio.

Finalmente, dispuso que la declaración sea comunicada a la Presidencia del Congreso de la República del Perú, a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay para los fines correspondientes.