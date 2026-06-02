El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que desde el año 2021, el Perú mantiene estancada la cifra de jóvenes que ni estudian ni trabajan (Ninis) que en 2025 superó los 1,3 millón de personas entre 15 y 29 años.

Este grupo representa el 15% de la población juvenil, equivalente a uno de cada siete jóvenes, según el estudio elaborado con base en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO),

Además, dio cuenta que, si bien la incidencia ha disminuido desde la pandemia, el número absoluto permanece estacado, reflejando dificultades estructurales para conectar a los jóvenes con la educación y el empleo.

“La evidencia muestra que el problema de los jóvenes Nini va más allá de la falta de empleo. En particular, muchas mujeres jóvenes permanecen fuera del estudio y del trabajo debido a las responsabilidades de cuidado dentro del hogar. Por ello, reducir esta población requiere no solo programas de inserción laboral, sino también políticas de cuidado que permitan compatibilizar la maternidad y las tareas domésticas con la educación y el empleo.”, manifestó Óscar Chávez, jefe del IEDEP.

El estudio evidencia una marcada brecha de género, siendo las mujeres con mayor representación (63.5 %), mientras que los hombres constituyen el 36.5 %. Chávez precisó que esta diferencia no solo persiste, sino que tiende a ampliarse con el paso del tiempo, particularmente en los segmentos de mayor edad juvenil.

El estudio evidencia una marcada brecha de género, siendo las mujeres con mayor representación (63.5 %), mientras que los hombres constituyen el 36.5 %. Chávez precisó que esta diferencia no solo persiste, sino que tiende a ampliarse con el paso del tiempo, particularmente en los segmentos de mayor edad juvenil. Foto: GEC

LORETO CONCENTRA LA MAYOR PROPORCIÓN DE JOVENES NINI

A nivel regional, Loreto registra la mayor tasa de Ninis con 21.2 % en 2025, seguido por Tumbes (20.7 %). En ambos casos, más de uno de cada cinco jóvenes se encuentra fuera del sistema educativo y del mercado laboral. Les siguen Lambayeque (19.6 %) y Cusco (18.8 %).

“En el caso de Lima, el hallazgo es relevante, pues pese a concentrar la mayor actividad económica, empresarial y educativa del país, ocupa el sexto lugar entre las regiones con mayor incidencia de Ninis, alcanzando una tasa de 16.4 %”, subrayó.

REGIONES POBRES TIENEN MENOS NINIS

Las regiones con menor población Nini son Apurímac (7.1 %) y Huánuco (9.9 %). No obstante, regiones históricamente más pobres como Cajamarca y Huancavelica presentan menores tasas con 11.4 % para ambos casos. Óscar Chávez explicó que ello responde en gran medida a dinámicas económicas y familiares distintas, donde los jóvenes se incorporan de manera temprana a actividades productivas familiares, agrícolas o informales como mecanismo de apoyo económico del hogar.

ACCESO A LA EDUCACIÓN: UN CUELLO DE BOTELLA

El análisis también refleja que el 74 % de los jóvenes Ninis cuenta únicamente con educación básica, mientras que solo el 26 % alcanzó algún nivel de educación superior, sea completa o incompleta.

“Este patrón confirma que un menor nivel educativo incrementa significativamente el riesgo de ser excluidos del sistema educativo y laboral, evidenciando dificultades para transitar hacia la educación superior”, manifestó.

En el caso de las mujeres, el 28% accedió a educación superior completa o incompleta, lo que sugiere que muchas no abandonan sus estudios por falta de acceso, sino por factores como maternidad temprana, responsabilidades de cuidado y dificultades para compatibilizar la vida familiar con el empleo.

“Recuperar este capital humano no solo implica reducir la tasa de Ninis, sino reconectar a los jóvenes con oportunidades de desarrollo económico y social”, anotó Óscar Chávez.