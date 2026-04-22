Empresas no pueden despedir por conductas no reguladas, advierte la Corte Suprema (Foto: Diseñado por Freepik)
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Gerardo Rosales Diaz
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El despido, como la sanción más drástica en una relación laboral, no es una facultad irrestricta del empleador, sino que se encuentra sujeto a límites legales orientados a evitar decisiones arbitrarias. En ese marco, se analizó la validez de un cese sustentado en una conducta atribuida al trabajador que, si bien fue considerada reprochable por la empresa, no estaba expresamente prevista como falta grave ni en la ley ni en el reglamento interno.

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