El exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, rechazó haber hecho una evaluación positiva al trabajo de Pedro Francke cuando este último fue ministro de Economía del gobierno de Pedro Castillo.

Durante una entrevista en Exitosa, Castilla aseguró que su nombre está siendo utilizado para respaldar argumentos que, según indicó, no se ajustan a la realidad.

“La verdad es que yo no estaría hablando contigo ahorita si no sintiera que me están utilizando para nuevamente seguir desinformando a la gente”, manifestó Castilla.

“No es posible que una persona que postula al más alto cargo de la república mienta con tanto desparpajo. Lo que hemos presenciado es a un mentiroso compulsivo y la verdad es que voy a chequear con mis abogados, porque él alegremente no puede decir falsedades en televisión nacional y desviar la atención de técnicos que son absolutamente repudiados en su accionar”, agregó el exministro.

Exministro de Economía evaluará si toma acciones legales contra candidato de Juntos por el Perú. Foto: GEC

¿Qué fue lo que dijo Roberto Sánchez? “El exministro Miguel Castilla ha dicho que el mejor ministro de todos los tiempos en los últimos cinco años ha sido el gobierno del presidente Pedro Castillo, el ministro Pedro Francke, que capitanea el equipo económico de JP”, expresó Sánchez durante el debate del domingo último.

Finalmente, Castilla enfatizó que no participa en ninguna organización política ni forma parte de la actual campaña electoral.

“Yo no soy político, no estoy metido en la política, estoy metido en tratar de decir e informar a la gente respecto a las políticas públicas, que es muy distinto”, concluyó.