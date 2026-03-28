La modificación de la Ley de Salud Mental permitirá que psicólogos participen en el diagnóstico dentro de su ámbito profesional, como parte de un enfoque multidisciplinario. Foto: Andina.
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Giancarlos Torres
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El Congreso de la República aprobó hace unas semanas la modificación del artículo 25 de la Ley 30947, Ley de Salud Mental, con el objetivo de precisar la competencia de los profesionales de la salud en el diagnóstico integral de los problemas de salud mental. Con esta modificación, se reconoce que los psicólogos colegiados, junto a los médicos psiquiatras, están facultados para emitir diagnósticos dentro de su ámbito profesional, en el marco de un enfoque multidisciplinario.

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