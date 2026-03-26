Las demora en trámites afectan la apertura de clínicas de mayor complejidad y reduce la capacidad de atención. Foto: Andina.
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Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Un factor que viene frenando la inversión en el sector salud y, especialmente, en el desarrollo de nuevos centros médicos privados, está vinculado con demoras administrativas. En particular, la Asociación de Clínicas del Perú (ACP) alerta retrasos en los procesos de categorización —requisito necesario para que una clínica de nivel 3 (máxima complejidad) pueda operar—, lo que impacta directamente en las inversiones del sector.

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