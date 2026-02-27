Iniciativa modifica varias leyes a fin de incorporar las evaluaciones como requisitos fundamentales antes de ejercer un cargo público. Foto: Hugo Curotto/GEC
Iniciativa modifica varias leyes a fin de incorporar las evaluaciones como requisitos fundamentales antes de ejercer un cargo público. Foto: Hugo Curotto/GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, presentó un proyecto de ley (nro. 14087/2025-CR) que establece como requisito para acceder a un cargo público de elección popular y toxicológico.

La iniciativa modifica la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Municipales y la Ley de Organizaciones Políticas para incluir los exámenes psiquiátricos y toxicológicos como requisitos fundamentales para los candidatos a la presidencia, Congreso bicameral, gobiernos regionales, municipales e incluso, ministros.

Los resultados de estas evaulaciones serán realizados únicamente por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud (INS) y por los Centros de Salud Mentral Comunitarios, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, el Hospital Víctor Larco Herrera y el Hospital Hermilio Valdizán.

LEA TAMBIÉN: ¿Cómo funcionará el nuevo Congreso? Guía clave sobre la Cámara de Diputados y el Senado
Los resultados de las evaluaciones psiquiátricas y toxicológicas se publicarían en el JNE, según la propuesta congresal. Foto: JNE
Los resultados de las evaluaciones psiquiátricas y toxicológicas se publicarían en el JNE, según la propuesta congresal. Foto: JNE

y se publicarán junto la hoja de vida en su portal.

Para ejercer el cargo —según el PL de Guido Bellido— deberán ser óptimas las facultades mentales y la ausencia de consumo de sustancias prohibidas o ilegales en los aspirantes políticos.

“El pueblo tiene derecho a saber por quién vota y evitar sorpresas”, mencionó el legislador en X.

TE PUEDE INTERESAR

Pagar menos impuestos y otros “ajustes” tributarios: la agenda de la comisión clave del Congreso
¿Retornará al Congreso? José Jerí dice que “corresponde seguir”
¿Cómo funcionará el nuevo Congreso? Guía clave sobre la Cámara de Diputados y el Senado
Ernesto Álvarez admite errores de José Jerí tras censura del Congreso, ¿qué dijo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.