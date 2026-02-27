El congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, presentó un proyecto de ley (nro. 14087/2025-CR) que establece como requisito para acceder a un cargo público de elección popular los resultados de un examen psiquátrico y toxicológico.

La iniciativa modifica la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Municipales y la Ley de Organizaciones Políticas para incluir los exámenes psiquiátricos y toxicológicos como requisitos fundamentales para los candidatos a la presidencia, Congreso bicameral, gobiernos regionales, municipales e incluso, ministros.

Los resultados de estas evaulaciones serán realizados únicamente por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud (INS) y por los Centros de Salud Mentral Comunitarios, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, el Hospital Víctor Larco Herrera y el Hospital Hermilio Valdizán.

Los resultados de las evaluaciones psiquiátricas y toxicológicas se publicarían en el JNE, según la propuesta congresal. Foto: JNE

Los resultados serían remitidos al Jurado Nacional de Elecciones y se publicarán junto la hoja de vida en su portal.

Para ejercer el cargo —según el PL de Guido Bellido— deberán ser óptimas las facultades mentales y la ausencia de consumo de sustancias prohibidas o ilegales en los aspirantes políticos.

“El pueblo tiene derecho a saber por quién vota y evitar sorpresas”, mencionó el legislador en X.