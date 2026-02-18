El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, analizó los hechos que generaron la censura de José Jerí como mandatario interino de la República.

Álvarez insistió en que Jerí Oré no incurrió en ningún delito mas sí se equivocó al acudir encapuchado a las reuniones con el empresario chino Zhihua Yang.

“Básicamente hasta la fecha no se ha encontrado indicios de delito alguno. Y si algo hay que corregir es que nunca más en su vida vuelva a usar una capucha“, manifestó a El Comercio.

Defensa de José Jerí minimiza encuentro con empresario chino investigado. “Fue una situación coyuntural”. Composición: Gestión

El titular de la PCM reiteró que más allá del incidente de la capucha, no hay una falta, infracción o intercambio indebido de favores.

Álvarez Miranda recalcó que “tener grandes responsabilidades entraña grandes riesgos y las apariencias muchas veces en política son más importantes que las verdades” .

El funcionario aseguró que no estuvo con José Jeri durante la votación del Congreso que produjo su censura, pero reconoció que “lo ha tomado bien” porque “era un resultado previsible”.

Según Ernesto Álvarez, la gestión de José Jerí modificó tipos penales para favorecer a la Policía y la Fiscalía en la lucha contra la delincuencia y también restablecieron los vínculos con Estados Unidos.