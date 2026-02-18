Según Ernesto Álvarez, la gestión de José Jerí permitió recuperar las relaciones con Estados Unidos. Foto: Presidencia.
Según Ernesto Álvarez, la gestión de José Jerí permitió recuperar las relaciones con Estados Unidos. Foto: Presidencia.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda,

Álvarez insistió en que Jerí Oré no incurrió en ningún delito mas

“Básicamente hasta la fecha no se ha encontrado indicios de delito alguno. Y si algo hay que corregir es que nunca más en su vida vuelva a usar una capucha“, manifestó a El Comercio.

Defensa de José Jerí minimiza encuentro con empresario chino investigado. “Fue una situación coyuntural”. Composición: Gestión
Defensa de José Jerí minimiza encuentro con empresario chino investigado. “Fue una situación coyuntural”. Composición: Gestión

El titular de la PCM reiteró que más allá del incidente de la capucha, no hay una falta, infracción o intercambio indebido de favores.

Álvarez Miranda recalcó que “tener grandes responsabilidades entraña grandes riesgos y las apariencias muchas veces en política son más importantes que las verdades”.

El funcionario aseguró que no estuvo con José Jeri durante la votación del Congreso que produjo su censura, pero reconoció que “lo ha tomado bien” porque “era un resultado previsible”.

Según Ernesto Álvarez, la gestión de José Jerí modificó tipos penales para favorecer a la Policía y la Fiscalía en la lucha contra la delincuencia y

