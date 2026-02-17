El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, convocó este miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas, una sesión presencial del Pleno para elegir al titular del Parlamento que deberá completar el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026.

El plazo para la presentación de listas de candidatos ante la Oficialía Mayor vence este martes 17 a las 18:00 horas. Solo las listas inscritas dentro de este horario podrán participar en el proceso.

Presentación de listas

El artículo 12 del Reglamento del Congreso establece el procedimiento para elegir a los integrantes de la Mesa Directiva, incluido el presidente. Las listas deben estar acompañadas por la firma del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios, siempre que el grupo esté formalmente constituido.

Una vez inscritas, la Oficialía Mayor informa al presidente del Congreso sobre las listas presentadas y ordena su publicación en tablas.

Cómo se desarrolla la votación

Iniciada la sesión plenaria, se procede con la elección bajo reglas específicas:

Primero, se da lectura a las listas de candidatos. Luego, la Mesa Directiva invita a dos congresistas para que actúen como escrutadores y vigilen el normal desarrollo del acto electoral. Ellos firman las cédulas de votación.

Reabierta la sesión, el presidente deposita su voto en el ánfora. Después votan los demás miembros de la Mesa y los congresistas escrutadores. Acto seguido, se convoca al resto de parlamentarios a emitir su voto, llamándolos por su apellido en orden alfabético.

Concluido el llamado, el presidente realiza el escrutinio voto por voto, con el apoyo de los escrutadores, dando lectura a cada cédula sufragada.

El Pleno elegirá al nuevo presidente del Congreso en sesión presencial convocada para este 18 de febrero a las 18:00 horas. Foto: Congreso.

Mayoría y eventual segunda vuelta

Una vez terminado el conteo, se proclama como miembro electo de la Mesa Directiva al candidato de la lista que obtenga un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes.

En caso de que ninguna lista alcance esa mayoría, se realiza una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, siguiendo el mismo procedimiento. Resultará elegida la lista que obtenga la mayor votación en esa segunda ronda.

Juramentación y asunción al cargo

Una vez proclamado, el candidato elegido presta juramento y asume de inmediato sus funciones. El presidente electo lo hace ante quien presidió el acto electoral.

La fórmula de juramentación es la de uso común, “por Dios y por la Patria”, salvo que algún congresista solicite prescindir de la invocación a Dios, la Mesa Directiva debe acceder de inmediato.

Cabe recalcar, que ningún miembro del Congreso o de la Mesa Directiva puede asumir funciones si no ha prestado juramento.