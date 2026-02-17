El presidente del Congreso (e), Fernando Rospigliosi, declaró formalmente incorporada como congresista de la República a Judith Laura Rojas, quien prestó juramento a dicho cargo esta mañana.

El acto tuvo lugar durante la sesión extraordinaria del pleno que se desarrolló esta mañana en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, donde el principal punto en agenda fueron las mociones de censura del presidente José Jerí.

Previamente, se dio lectura a la credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a Laura Rojas, accesitaria por el distrito electoral de Lima para el periodo legislativo 2021-2026, quien asume el cargo en reemplazo del fallecido Carlos Anderson.

Judith Laura Rojas, accesitaria de Podemos Perú asumió la curul. (Foto: Facebook/Judith Laura - Oficial)

Tras prestar el juramento respectivo, Rospigliosi declaró a Judith Laura incorporada y apta para el ejercicio de la función parlamentaria, por lo que tomó asiento junto a los demás congresistas presentes en el auditorio.

Como se recuerda, la nueva integrante de la bancada Podemos Perú recibió sus credenciales por parte del JNE el pasado 13 de enero, luego de que el organismo electoral declarara la vacancia del cargo por el deceso de Anderson Ramírez.