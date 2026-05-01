Empresa de Transportes Galaga. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Pese a los cuestionamientos que la envuelven hoy, el abogado de la empresa de transportes Galaga, Cristian Castillo, dijo que la compañía participará en el nuevo concurso para el traslado del material electoral de la segunda vuelta, programada para el próximo 7 de junio.

Según el representante legal, la decisión busca demostrar que cuentan con la preparación técnica y moral necesaria para cumplir con el servicio, a pesar de las investigaciones vigentes.

, señaló en Canal N.

Castillo enfatizó que la obtención de contratos previos se ha debido a la capacidad de su personal y no al “otorgamiento de dádivas”, asegurando que Galaga no sería responsable frente a las acusaciones de presunta colusión.

De acuerdo al abogado, Galaga no es responsable que las otras empresas, que participaron en la licitación del transporte, "no tengan la capacidad técnica para preparar una propuesta técnica tan sencilla". Foto: composición GEC
De acuerdo al abogado, Galaga no es responsable que las otras empresas, que participaron en la licitación del transporte, "no tengan la capacidad técnica para preparar una propuesta técnica tan sencilla". Foto: composición GEC
LEA TAMBIÉN: Abogado de Galaga responsabiliza a ONPE por demora en entrega de material electoral

Empresa Galaga investigada por irregularidades

La empresa Galaga se encuentra bajo investigación de las autoridades debido a los incidentes ocurridos el pasado 12 de abril. En dicha fecha, se reportaron severas demoras en la entrega de material electoral, lo que impidió la apertura de diversas mesas de sufragio y locales de votación.

Esta situación afectó directamente el derecho al voto de aproximadamente 52,000 ciudadanos.

LEA TAMBIÉN: ONPE fijó sus propias reglas para contratar a Galaga: se “libró” de Ley de Contrataciones

Ante estos hechos, Piero Corvetto, entonces jefe de la ONPE, responsabilizó categóricamente a Galaga por la falta de distribución oportuna, lo que posteriormente derivó en su renuncia y una orden de impedimento de salida del país.

Por su parte, la transportista ha desmentido estas versiones, atribuyendo los retrasos a una supuesta falta de planeamiento por parte de la ONPE.

No obstante, las autoridades detectaron presuntas irregularidades en la contratación del servicio, abriendo un proceso judicial complejo que involucra a altos mandos electorales y representantes de la firma.

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