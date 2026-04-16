Cristian Castillo, abogado de la empresa Servicios Generales Galaga SAC, responsabilizó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las demoras en las entregas del material electoral en los centros de votación de Lima.

Castillo señaló que la empresa Galaga no incurrió en “ningún incumplimiento” debido a, según refirió, “no tenían los materiales” a tiempo “para poder trasladarlos” a los centros de votación.

“No ha habido ningún incumplimiento. Nuestro trabajo es el siguiente: nosotros llegamos al local de ONPE, recogemos lo que ONPE nos pone en el piso y trasladamos. Si nosotros no tenemos lo que está en el piso, no podemos salir. Nosotros hemos cumplido el contrato porque hemos llevado todo en todas las horas. (…) Hay un cumplimiento porque luego hemos cumplido cuando ya se han dado las condiciones, se ha cumplido, el retraso es de ONPE. Nosotros no teníamos qué trasladar”, aseveró en RPP.

De acuerdo con el abogado, Galaga dispuso de dos camiones por centro de votación para trasladar todo el material electoral. El primer vehículo movilizaba los “elementos electorales”, entre ellos actas, lapiceros, ánforas y otros artículos; mientras que la segunda unidad llevaba los equipos informáticos.

En esa línea, Castillo sostuvo que “el primer camión no puede salir si el segundo no ha sido abastecido”. Al respecto, recalcó que el problema se debió a que este segundo vehículo no fue “abastecido de los equipos informáticos”.

“Hay que determinar que son dos camiones. Los camiones de material electoral sí estaban llenos y estaban esperando al segundo camión de los equipos de cómputo, que no estaban completos. Es más, Contraloría ha detectado y lo ha señalado en uno de los informes que un personal de ONPE salió diciendo: ‘oye, faltan estas computadoras que tiene que ir en ese camión’, cuando ya el camión estaba cerrado”, recordó el abogado.

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Las demoras de entregas del material electoral

Cristian Castillo señaló que a las 00:00 horas del domingo 12 de abril, 35 camiones de la empresa no tenían el material electoral para trasladarlo a los centros de votación y que recién a las 5:00 a.m. del día de las elecciones pudieron abastecer todos los vehículos.

“A las 00 horas del día de las elecciones […] teníamos 35 camiones desabastecidos, sin material electoral. […] Eso ha terminado de cargarse a las 5 de la mañana. Y si nosotros salimos a las 5 de la mañana y tenemos 10, 15 colegios y a esa hora comienza el tráfico en día de elecciones, no se puede cumplir teniendo en cuenta todo el protocolo que se necesita para aperturar el camión, volver a cerrar”, señaló.

Debido a las demoras en el abastecimiento, Castillo explicó que recién aproximadamente a las 6:00 o 7:00 a.m. salió el último camión con el material a los centros de sufragio.

“El tema central es que no estaban abastecidos los camiones, salieron tarde y eso generó un cúmulo de retraso. En logística, en transporte, un solo hecho puede convertirse en una bola que va a evitar que se llegue al punto final”, explicó.

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El papel de Juan Antonio Phang Sánchez

Asimismo, Cristian Castillo señaló a Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la ONPE, como el funcionario encargado de coordinar con Galaga el traslado del material. “Era el directo coordinador”, refirió.

En esa línea, explicó que durante las demoras mantuvieron contacto con Phan Sánchez y con su “personal dependiente”. El abogado agregó que el funcionario de la ONPE no dio una solución a la demora.

“Ahorita, ahorita, ahorita, (es lo que expresaba señor Phang a la demora)”, remarcó.

Finalmente, el abogado descartó que Galaga esté involucrada en algún tipo de favorecimiento económico que los haya beneficiado en la obtención de contratos con el Estado.

“La empresa Galaga no participa en este tipo de coimas, no participa en este tipo de dádivas. La empresa Galaga tiene una trayectoria profesional amplia. La empresa Galaga tiene que estar con ISO’s respectivos, tanto para su trabajo público como para privado”, concluyó.