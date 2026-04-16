El candidato a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, publicó en X un comunicado en el que invita a trabajadores de la ONPE, JNE o empresa ligada al proceso electoral a presentar información sobre supuestas irregularidades en los recientes comicios generales.

“Si eres trabajador de ONPE, JNE, o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje”, reza el tuit de RLA.

Según el exalcalde de Lima, Renovación Popular ofrece S/ 20,000 de recompensa por esta información. Los interesados deberán enviar las pruebas a un correo electrónico habilitado por la agrupación: sabotaje@renovacionpopular.com.

COMUNICADO – RENOVACIÓN POPULAR



El Perú merece elecciones transparentes.



Si eres trabajador de ONPE, JNE, o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje:



Renovación Popular ofrece S/. 20,000… — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) April 16, 2026

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López Aliaga añadió que se garantizará confidencialidad y protección de la identidad de los informantes.

López Aliaga pide pruebas del fraude días después de denunciar, abiertamente, que JNE y ONPE cometieron irregularidades en las elecciones. Foto: GEC

Vale añadir que, al 92.96% de las actas contabilizadas por la ONPE, Rafael López Aliaga se encuentra en el tercer lugar con 11.91%; mientras que Roberto Sánchez, sigue segundo con 11.97%. La diferencia entre ambos es de aproximadamente 10,000 votos.

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En el transcurso de la semana, Rafael López Aliaga cuestionó el proceso electoral y acusó de fraude electoral a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Incluso, hizo un llamado a la “insurgencia civil” y desde su partido aseguraron que, de no pasar a segunda vuelta, insistirán con la narrativa del fraude electoral.