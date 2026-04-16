El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) denuncia un “fraude” en las Elecciones Generales 2026. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) denuncia un “fraude” en las Elecciones Generales 2026. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, publicó en X un comunicado en el que invita a trabajadores de la ONPE, JNE o empresa ligada al proceso electoral a presentar información sobre supuestas irregularidades en los recientes comicios generales.

“Si eres trabajador de ONPE, JNE, o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje”, reza el tuit de RLA.

Según el exalcalde de Lima, Renovación Popular ofrece S/ 20,000 de recompensa por esta información. Los interesados deberán enviar las pruebas a un correo electrónico habilitado por la agrupación: sabotaje@renovacionpopular.com.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori ofrece sus personeros a Renovación Popular ante denuncias de fraude

López Aliaga añadió que se garantizará confidencialidad y protección de la identidad de los informantes.

López Aliaga pide pruebas del fraude días después de denunciar, abiertamente, que JNE y ONPE cometieron irregularidades en las elecciones. Foto: GEC
López Aliaga pide pruebas del fraude días después de denunciar, abiertamente, que JNE y ONPE cometieron irregularidades en las elecciones. Foto: GEC

Vale añadir que, al 92.96% de las actas contabilizadas por la ONPE, Rafael López Aliaga se encuentra en el tercer lugar con 11.91%; mientras que Roberto Sánchez, sigue segundo con 11.97%. La diferencia entre ambos es de aproximadamente 10,000 votos.

LEA TAMBIÉN: El impacto político y económico de las fallas del proceso electoral

En el transcurso de la semana, Rafael López Aliaga cuestionó el proceso electoral y acusó de fraude electoral a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). y desde su partido aseguraron que, de no pasar a segunda vuelta, insistirán con la narrativa del fraude electoral.

TE PUEDE INTERESAR

Gremios empresariales exigen la destitución del jefe de la ONPE
Acciones reaccionan a la baja ante conteo de ONPE en que avanza candidato izquierdista
Fuerza Popular pide vigilancia a resultados de ONPE y cuestiona denuncias de fraude

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.