Los precios de dispararon en abril. El mes pasado, la inflación anual -medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana- aumentó 4.01%, su mayor nivel en más de dos años, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y con ello, se aleja aún más del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), de entre 1% y 3%. ¿Qué pasó ese mes?

Esta alza, la mayor en exactamente 29 meses, se explica básicamente por el sector transportes: los precios “volaron” en 15.02% en mayo 2025 - abril 2026. Específicamente el funcionamiento de equipo de transporte personal, que involucra el precio de los combustibles, subió 18.81%, mientras que el servicio de transporte, que incluye al de pasajeros por carretera y por aire, aumentó 18.08%.

Como se recuerda, en marzo, la crisis del gas natural golpeó duramente los precios en este sector. Una vez subsanado este problema, quedó otro vinculado al combustible y que no se ha detenido hasta ahora: el alza de los precios internacionales del petróleo como consecuencia de la guerra en Medio Oriente. ¿Qué tan grave es la situación? Entre el 1 y 29 de abril, el precio promedio de un barril de petróleo (WTI) era de US$ 100, mientras que, a inicios de este año, en enero, era de solo US$ 60.

No es una sorpresa que si sube el transporte, esto se traslada en el precio de los alimentos y bebidas. El alza en esta división de consumo, la de mayor peso en la canasta de un peruano, fue de 4.16% en abril (tasa anual). La carne aumentó 5.57% y las hortalizas, legumbres y tubérculos se disparó en 16.96%.

Precios al consumidor, abril 2026. Fuente: INEI

Los precios en un solo mes

Solo en abril, los precios en Lima Metropolitana subieron 0.52%. Es verdad que está muy lejos del 2.38% de marzo, pero supera con creces el resultado de los mismos meses de años anteriores.

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó que el resultado mensual estuvo influenciado, principalmente, en el alza reportada en transporte debido al aumento del pasaje en ómnibus y microbús y gasohol; así como, por los mayores precios de la papa blanca, cebolla de cabeza y menú en restaurante.

En el informe se indica que el crecimiento mensual de los precios se sustenta en transporte; restaurantes y hoteles; bienes y servicios; muebles, artículos para el hogar y la conservación ordinaria del hogar; recreación y cultura; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; salud y prendas de vestir y calzado.

Por el contrario, se vio una reducción de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas.

Inflación, abril 2026. Fuente: INEI

Los 5 productos clave

El alza mensual se explica, sobre todo, por cinco productos que incidieron en el resultado:

Pasaje en ómnibus y microbús (8.05%) Papa blanca (10.85%) Menú en restaurantes (0.64%) Cebolla de cabeza (12.78%) Gasohol (4.19%)

Del otro lado, otros cinco productos presionaron a la baja, con las caídas registradas:

Pollo eviscerado (-8.22%) Arveja verde (-10.69%) Pechuga de pollo (-4.95%) Gas doméstico envasado (-2.94%) Fresa (-6.47%)

Vale la pena revisar el precio del pollo. Por ejemplo, en los centros de distribución, el precio del ave al por mayor se redujo a S/ 4.01 por kilogramo en la última semana (precio promedio). Como reflejo, en los mercados minorista de Lima el precio del ave eviscerada cayó a S/ 9.75 en los últimos siete días, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El precio, a inicios de abril, había llegado a superar los S/ 12 por kilo.

Así se movió la canasta

En abril de 2026, de los 586 productos que componen la canasta familiar, 291 subieron de precio, 123 bajaron y 172 no mostraron variación en sus precios.

Los que registraron mayor alza fueron: mango, petróleo diésel, arándanos, betarraga, pepino, perico, cebolla de cabeza y papa blanca.

En tanto que, decrecieron los precios gas licuado de petróleo vehicular, arveja verde, pollo eviscerado, vainita americana, fresa, culantro, haba verde, y pechuga de pollo.