Hace unos días, el presidente de Petroperú, Roger Arévalo, señaló que la petrolera estatal necesitaba un “salvavidas” de US$ 2,000 millones. De lo contrario, se pararía las refinerías de Conchán (Lima) y Talara (Piura). En detalle, mencionó que el Gobierno está diseñando un proyecto de decreto de urgencia para darles dicho aporte, “no desde el Estado, sino de una entidad financiera del sector privado”. En concreto, sería un préstamo con garantías estatales.

Al respecto, el presidente de la República, José María Balcázar, puso una condición para que esto suceda: “Se critica que [Petroperú] no ha administrado bien los recursos que le entregaron [los Gobiernos] de Dina Boluarte y José Jerí. Por eso, nosotros vamos a poner una condición: tiene que cambiarse el directorio de Petroperú. Se le acusa de una mala administración donde hay privilegios para el pago a los proveedores e incluso hay reparto de utilidades para una empresa que no las tiene”.

El presidente de Petroperú ha señalado que las deudas totales de la petrolera estatal, a febrero último, ascendieron a US$ 7,899 millones. Foto composición Chatgpt - Diario Gestión

Agregó en entrevista con Exitosa que incluso ya lo están analizando con ProInversión: “Es un crédito privado avalado por el Estado peruano, porque no hay otra solución [...] Se necesita ese aval para que haya continuidad en Petroperú. Pero hemos dicho claramente que el ministro [de Energía y Minas] tiene que cambiar de directorio. Hay mucha gente experta que debe ser convocada”.

Aunque Balcázar se refirió al Ministerio de Energía y Minas (Minem), hay que recordar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es pieza clave en la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú.

Vale mencionar que la empresa del Estado está en medio de una reestructuración (a través del Decreto de Urgencia N° 010), liderada por ProInversión.

Otra condición que puso el mandatario es que la garantía que dé el Estado, no comprometa dentro del sector Energía y Minas la electrificación rural. Esto realmente no va en línea con el préstamo pues para que se necesite recursos se debe gatillar la garantía, es decir, Petroperú debe incumplir los pagos. Y, si eso sucede -como algunos analistas temen- no necesariamente saldrían los recursos de la partida de electrificación rural.