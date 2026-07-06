En abril último, el sector comercio creció más de 7%, marcando una aceleración. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Tal es la dinámica del mercado laboral en Lima Metropolitana que, si bien el indicador de creación de puestos de trabajos viene con resultados positivos, el de empleos adecuados, o también llamados de “calidad”, registra un mejor escenario.

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