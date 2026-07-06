En el último trimestre móvil (marzo-mayo), por ejemplo, los puestos de trabajo crecieron un 6.7%, hasta alcanzar los 5.88 millones: solo los empleos de calidad avanzaron en un 9.6%, hasta los 3.86 millones.

Sobre este escenario positivo, existe un rubro económico que presenta mucho mejores condiciones. El empleo adecuado en el sector comercio marcó un incremento interanual de 22.6% en el trimestre móvil analizado. Esto se tradujo en que se sumaron 130,100 trabajadores en esta condición frente a hace un año.

La tasa de crecimiento fue más que el doble que construcción (9.6%), el segundo rubro más dinámico en dicho lapso. Asimismo, está muy por encima del avance de manufactura (4.8%) y servicios (6.1%).

Comercio es el segundo sector con la mayor cantidad de trabajadores en esta condición, con 706,500. Está solo por detrás de servicios (2.25 millones de empleo adecuados).

Un análisis de Gestión identificó que comercio viene liderando la creación de empleos de calidad entre todos los rubros por séptimo trimestre móvil consecutivo , precisamente desde el trimestre con cierre a noviembre del 2025.

Su mayor ritmo de crecimiento lo marcó el trimestre pasado (con cierre a abril) con un 24.2%, también muy por encima de manufactura (10.3%), construcción (4%) y servicios (3.1%) en ese periodo.

Pero más allá de liderar los crecimientos, presenta tasas a doble dígito desde hace más de un año, partiendo en el trimestre móvil a mayo de 2025. Entonces, los otros tres rubros también presentaron avances a doble dígito.

De hecho, el panorama anual del 2025 recogió que comercio, junto con manufactura, fueron los rubros que más crecieron en Lima Metropolitana respecto al 2024 con avances por encima del 14%.

Esto se tradujo en que este sector sumó 81,900 más trabajadores en esta condición en un año y 157,500 frente al 2019, la prepandemia.

Motores del empleo en comercio

Son varios los factores que explican el buen momento que transcurre el empleo de calidad en el sector comercio. En primer lugar, Oscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), indicó que el PBI del sector comercio viene creciendo de manera sostenida y acumula más de 60 meses de avances con tasas por encima del 2%. En abril último, creció más de 7%, marcando una aceleración.

Incluso, Chávez indicó que los empleos formales, diferente a los empleos adecuados, también presentan un crecimiento. En abril último, avanzó en un 6.4% hasta acumular a 818,000 personas.

Como motor más detallado de esta tendencia está la demanda interna, en la que el consumo e inversión privada marcan resultados favorables.

“El crecimiento del consumo es el principal gatillador del sector comercial. Hay toda una cadena: mayor consumo privado, mayor PBI comercio, mayor empleo formal del sector y mayores empleos adecuados”, resumió.

A su turno, Jorge Toyama, socio en Vinatea & Toyama, indicó que una mayor empleabilidad en el comercio, cuyo PBI crecería un 4.5% este año, responde también a que se mantendría el efecto de la disposición de dinero proveniente de la CTS y los retiros de la AFP.

A esto se suma que las remuneraciones en el sector público se incrementaron de manera significativa en los últimos años, considerando que se trata de un universo de 1.5 millones de trabajadores, aproximadamente, y que la mayoría son formales.

Otro factor que anotó Toyama es que los altos precios internacionales de diferentes insumos están beneficiando a sectores como la minería y la agroexportación. Por esto, se tendría un aumento significativo en la capacidad de gasto.

En esta línea, el laboralista añadió que se tendría el efecto de mayores disposiciones de dinero por parte de los trabajadores en economías ilegales, yendo más allá que la minería.

Todo este mix de factores estaría dinamizando los movimientos en las tiendas por departamentos, supermercados, entre diversos subsectores, salvo el textil por un tema estacional.

Chávez apuntó que el efecto de mayor empleabilidad estaría viéndose en todo el radar del comercio, ya sea mayorista o minorista y, dentro de esta categoría, del canal moderno como el tradicional.

“El aumento del consumo privado dinamiza transversalmente. El gasto de los hogares se da a través del canal moderno, pero también al canal tradicional, que no se abandona. Hay mercados, plazas, bodegas, entre otros, en todo el territorio peruano”, sostuvo el vocero de la CCL.

En este contexto, Toyama agregó que la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada ha venido creciendo por el lado de los no asalariados, es decir, los independientes. Los asalariados son 8.5 millones, mientras que los no asalariados, 9.1 millones. Esto tendría un alcance importante en el sector comercio.

“Hoy el Perú no es solo un país de trabajadores asalariados, sino también de independientes. Eso tiene que ver con el crecimiento en el sector comercio. Aquí hablamos, en algunos casos, de los ambulantes”, subrayó.

¿Cambiaría la tendencia en resto del año?

En el panorama económico para el resto del año, y con incidencia en la empleabilidad, aparecen dos factores, principalmente: el cambio de Gobierno, con Keiko Fujimori en la presidencia; y el impacto del fenómeno de El Niño (FEN).

Chávez, de la CCL, indicó que, luego del balotaje final, estarían resueltas las preocupaciones sobre un cambio sustancial en la política económica.

Keiko Fujimori será presidenta del Perú entre 2026 y 2031. | Foto: GEC.

“Ya está claro que los factores son positivos, tanto para la confianza del empresariado como para la del consumidor. Si hay un impacto, es positivo y se mantendría la tendencia que se observa en la actualidad”, mencionó.

Por el lado climático, Chávez indicó que las previsiones, por ejemplo, desde el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), es que se tendrá un impacto en el PBI por sectores, apuntando a la agricultura, a la pesca y focalizado en el norte.

“El comercio representa alrededor del 12% del PBI, servicios está entre el 30% y 40%. Entonces, estamos hablando de la mitad del PBI, comercio y servicios, que sigue creciendo. Podemos perder algunas décimas de crecimiento por el FEN, aunque focalizado. Aun así, tienes a construcción y al comercio creciendo ”, sostuvo.

A esta perspectiva, Chávez añadió que subsectores dentro de servicios están expandiéndose también y la manufactura recuperándose.

“Creo que es mayor el auge en sectores no primarios que la caída o la ligera caída en sectores primarios [que se tendría por el FEN]. Entonces, como efecto neto, se mantiene el crecimiento. No vemos un riesgo de que se afecte la tendencia de crecimiento”, comentó.

Sin embargo, a nivel generalizado, el vocero de la CCL remarcó que es una obligación para el nuevo Gobierno mantener, cuando menos, el actual ritmo de crecimiento. El reto es acelerarlo.

“El crecimiento es insuficiente. Esperemos que el próximo Gobierno, más que hablar de la estabilidad macroeconómica, preservarla, mantenerla, aborde reformas microeconómicas que mejoren el potencial de crecimiento del país porque necesitamos mayores tasas”, resaltó.