El Perú continúa rezagado en el Ranking Mundial de Competitividad y no muestra signos de mejora. (Imagen: Andina)
El Perú continúa rezagado en el Ranking Mundial de Competitividad y no muestra signos de mejora. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Si bien las expectativas sobre la economía peruana mejoran, el país no logra avanzar en temas de competitividad. Según el Ranking Mundial de Competitividad 2026 de Centrum PUCP y el Institute for Management Development (IMD), Perú no puede salir del grupo al final de la tabla.

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