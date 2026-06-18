El BBVA Research presentó su Informe Situación Perú correspondiente a junio en el que revisó ligeramente al alza su proyección sobre la economía peruana de un 2.9% (previsto en la actualización de marzo) a un 3.1%.

Para el 2027, estimaron una expansión económica de 3.5% y el promedio del 2028 al 2031 se moderaría a un 3.4%.

La revisión de este año responde a un encuentro de factores, considerados tanto de impulso como adversos. Por el lado positivo, desde el BBVA Research valoraron el crecimiento que tuvo la economía en este primer trimestre, período en el que registró un crecimiento de 3.5%.

“La economía viene en buena forma, con un buen desempeño cíclico, incluso, creciendo por su nivel potencial. Tiene buenos soportes por el lado de la demanda interna, del dinamismo de la inversión privada, que en el primer trimestre creció 13.2%. Al inicio del segundo, abril y mayo, la inversión privada se habría acelerado”, indicó Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, en la presentación de su informe, este jueves 18 de junio.

Otro factor que sostiene esta revisión es un escenario político local favorable, el cual considera que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ganaría el balotaje electoral. Al 99.387% de las actas contabilizadas, Fujimori obtiene el 50.107% de votos válidos, lo que le da una diferencia de 39,024 sobre el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), según datos oficiales de la ONPE. Con la primera, se estima un entorno de confianza y de mejora del ambiente para los negocios.

También incide de manera favorable, aunque más limitado que los dos factores anteriores, el crédito suplementario que el Gobierno lograría se apruebe y su destino en el desarrollo de obras públicas.

Del otro lado, impacta de manera negativa el conflicto en Medio Oriente. Aunque se precisó que un acuerdo que establezca condiciones de paz duradera podría mitigar su afectación.

El factor adverso con mayor seguimiento, sin embargo, es el avance del Fenómeno El Niño (FEN). En la descomposición del cambio en esta previsión económica, este factor restaría 0.10 puntos porcentuales. Perea precisó que la actualización se realizó con información al inicio de junio, antes de que el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) emita su más reciente comunicado que advierte de un impacto mayor.

BBVA Research

Consultado sobre una eventual revisión a esta proyección, Perea explicó que, en buena parte, un escenario climático más adverso se compensaría con el impacto conservador de un mejor escenario internacional. “[Un panorama más complicado nos restaría algunas décimas más, pero somos conversadores con el impacto [positivo] del petróleo”, precisó.

“El último reporte del ENFEN lo vemos con preocupación. Lo más probable es que las condiciones se tornen a más cálidas y se genere una pequeña desaceleración. A principios del próximo año, deberíamos tener temperaturas cálidas más fuertes. Si nos toma en época de lluvia, se tendría un calentamiento inusualmente alto, podría generar lluvia más intensa y daño de infraestructura”, englobó.