El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, visitó la sede del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), y expresó su preocupación porque habría un retraso de la mayoría de los gobiernos regionales y locales en actualizar los planes de prevención ante eventuales desastres naturales.

Rospigliosi Capurro advirtió que más de las tres cuartas partes de esas autoridades subnacionales no cuentan con instrumentos adecuados para enfrentar los riesgos que podría generar un eventual fenómeno El Niño de gran intensidad, previsto para los próximos meses.

“Los gobiernos regionales y municipales son los primeros llamados a gestionar estas amenazas y deben empezar a trabajar de inmediato. Hay que hacer un llamado a adecuarse a esta situación tan peligrosa”, sostuvo en Congreso TV.

El también legislador de Fuerza Popular destacó la labor que desempeña el Cenepred en las 25 regiones del país y lamentó que esa entidad, adscrita al Ministerio de Defensa, cuente con limitados recursos humanos y presupuestales, con apenas dos funcionarios por región para brindar asistencia técnica.

Es indispensable que el MEF otorgue los recursos necesarios para afrontar una crisis como la que podría presentarse muy pronto, imdicó el presidente (e) del Congreso. (Foto: Congreso)

En ese sentido, exhortó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a destinar mayores recursos a las instituciones encargadas de prevenir y mitigar los efectos de los desastres naturales.

“Es indispensable que el MEF otorgue los recursos necesarios para afrontar una crisis como la que podría presentarse muy pronto. Lo que está en juego es la vida, la integridad física de las personas y la protección de los bienes materiales”, enfatizó.

Por su parte, el jefe institucional del Cenepred, general EP Carlos Manuel Yáñez, explicó que la misión de la entidad es brindar asistencia técnica permanente a las autoridades nacionales, regionales y locales para fortalecer las capacidades de prevención.

Indicó que la institución viene elaborando escenarios de riesgo con base a la información proporcionada por entidades técnico-científicas, especialmente el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Asimismo, recordó que el pasado 22 de mayo se publicó el escenario de riesgo ante un probable fenómeno El Niño.

Yáñez informó que, según el último comunicado emitido por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), se prevé la presencia de un Niño fuerte hasta septiembre, que posteriormente podría moderarse hasta diciembre, para intensificarse nuevamente entre enero y marzo del próximo año.

“Seguimos trabajando constantemente en la elaboración de escenarios de riesgo y en las asistencias técnicas para apoyar la toma de decisiones de nuestras autoridades”, afirmó.