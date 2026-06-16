El Ministerio de Educación (Minedu) decidió adelantar el cierre del año escolar en cinco Colegios de Alto Rendimiento (COAR) ubicados en el norte del país, como parte de una estrategia preventiva frente a la posible ocurrencia de un fenómeno de El Niño de intensidad extraordinaria entre octubre de 2026 y enero de 2027, anunció la titular de dicha cartera, María Esther Cuadros.

La ministra explicó que la medida fue adoptada luego de una evaluación técnica realizada por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados (DIGESE), considerando los reportes y alertas emitidos por organismos especializados en meteorología y gestión del riesgo.

“Tenemos la responsabilidad de anticiparnos a los escenarios que podrían poner en riesgo la seguridad de nuestros estudiantes y docentes. Por ello, hemos tomado la decisión de ajustar el calendario escolar en los COAR de Lambayeque, Piura, Tumbes, La Libertad y Áncash, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las horas lectivas y la continuidad del servicio educativo”, aseveró, infotmó la Agencia Andina.

Según la ministra Cuadros, la medida beneficiará directamente a 1,373 estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria de los cinco COAR involucrados. Del total, 292 pertenecen al COAR Lambayeque, 278 al COAR La Libertad, 270 al COAR Tumbes, 268 al COAR Piura y 265 al COAR Áncash.

Sostuvo que las evaluaciones realizadas identificaron una alta vulnerabilidad en estas regiones ante posibles lluvias intensas, inundaciones, aniegos y desbordes, especialmente en instituciones que cuentan con infraestructura provisional o presentan limitaciones en sus sistemas de drenaje.

La ministra Cuadros sostuvo que la medida beneficiará directamente a 1,373 estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria. (Foto: Minedu)

Como parte del ajuste del calendario escolar, las clases concluirán el miércoles 2 de diciembre de 2026. Para asegurar el cumplimiento de la programación académica, se desarrollarán actividades lectivas en los feriados del 29 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y 8 de octubre.

Asimismo, se dictarán clases durante la semana de gestión programada entre el 12 y el 16 de octubre, mientras que el 7 de agosto se desarrollarán actividades académicas regulares.

“Estamos actuando con previsión y responsabilidad. Nuestro objetivo es que los estudiantes culminen el año escolar en condiciones seguras, sin afectar sus aprendizajes ni la calidad educativa que reciben en los COAR”, enfatizó.

De manera complementaria, el Minedu coordinará con los Gobiernos regionales la ejecución de acciones de mantenimiento preventivo en los colegios priorizados, así como el monitoreo permanente de las condiciones climáticas para adoptar medidas oportunas durante el desarrollo del año escolar y la planificación del periodo académico 2027.

Por último, la ministra de Educación reiteró que la prioridad del sector es proteger la integridad de la comunidad educativa y garantizar que el servicio educativo continúe desarrollándose con normalidad, incluso frente a escenarios climáticos adversos.

“La educación no puede detenerse, pero tampoco podemos exponer a nuestros estudiantes a riesgos que pueden prevenirse. Por eso, estamos tomando decisiones oportunas y responsables”, concluyó.