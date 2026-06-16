La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) anticipó que El Niño Costero será predominantemente fuerte hasta el verano, así lo dio a conocer esta tarde Abraham Levy.

“Enfern mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero”. Para la región Niño 1+2, el Niño Costera se prolongaria hasta el próximo verano de 2027, con una mayor probabilidad de presentar una magnitud fuerte entre junio y septiembre, para luego disminuir a moderado hasta diciembre" detalla el comunicado ofical ENFEN Nro. 11 2026, publicado por Levy en sus redes sociales.

El escrito añade que para el verano 2026 2027, se prevé que el evento alcance una magnitud entre fuerte (48%) y moderada (46%).

Además, indica que para la región Niño 3.4 (Pacifico ecuatorial central), el Niño se desarrollaría desde junio de 2026 hasta marzo de 2027, inclusive, con mayor probabilidad de alcanzar una magnitud fuerte de noviembre a diciembre del presente año. “Para el verano 2026 2027 se estima que el evento alcance una magnitud entre fuerte (44%) y moderada (36%)”, agrega el documento.

¿Cómos será el trimestre junio agosto?

Según el comunicado para el trimestre junio - agosto las temperaturas del aire se mantendrían por encima de sus valores climatológicos a lo largo de la costa peruana debido al calentamiento del mar en el litoral. “En la costa, se espera episodios de lluvias ligeras especialmente en la costa norte”, precisa.

Recursos pesqueros

En cuanto al pronóstico hidrológico, se prevé el predominio de caudales normales en la Región Hidrográfica del Pacifico.

En relación a los recursos pesqueros, para las próximas semanas, se espera que la intensificación de las condiciones cálidas continúe alterando la distribución vertical y latitudinal de la anchoveta del stock norte-centro.

En la zona norte y centro del litoral peruano continuaría la presencia inusual de especies de peces asociadas a aguas cálidas y oceánicas.

Las recomendaciones de Enfen

Se recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes a fin de adoptar las medidas para la reducción del riesgo de desastres, así como acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero y el desarrollo de El Niño (Pacifico ecuatorial central), ante la próxima temporada de lluvias (setiembre 2026 a abril 2027), detalla el comunicado.

“Se exhorta a las autoridades y población en general a mantenerse informados por las entidades competentes oficiales del ENFEN y organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, finaliza el escrito.

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¿Qué significa la presencia del Niño Costero fuerte ?

Al respecto Levy, conocido como el hombre del tiempo, explicó que para el peruano de a pie esto significa dos cosas: que “estaremos substancialmente más cálidos hasta el otoño 2027 en toda la costa y parte baja de la sierra de los valles que dan al Pacífico”

Además, que se incrementa el riesgo de una alteración en los patrones de lluvia durante el verano. “¿En qué forma? Mayores lluvias en la costa y sierra norte. Mayores lluvias en la costa central y sur (predominantemente en la parte alta de la costa/baja de la sierra (donde hay mayor propensión a los huaicos)“.

Asimismo, implicará menores lluvias que lo habitual en la sierra y selva sur del país.