La Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) manifestó que, hasta el momento, es prematuro afirmar la ocurrencia de un evento “El Niño” de magnitud “muy fuerte” o un denominado “Super Niño”.

En un comunicado emitido este 27 de abril de 2026, el organismo indicó que su evaluación se basa en la información científica disponible, la cual no permite confirmar un evento de gran intensidad en el corto plazo.

No obstante, el ENFEN informó que desde febrero se registra un calentamiento en la región Niño 1+2, ubicada frente a la costa norte del Perú, situación asociada a la presencia de un evento de “El Niño Costero”.

Según sus proyecciones actuales, este fenómeno podría extenderse hasta enero de 2027, con una mayor probabilidad de alcanzar una magnitud moderada hacia el otoño de 2026. En ese contexto, la institución mantiene vigente el estado de alerta por El Niño Costero.

En cuanto al Pacífico ecuatorial central, zona de influencia global y con impacto en el clima de los Andes del centro y sur del país, el ENFEN precisó que las condiciones se mantienen en el rango neutral, aunque muestran una tendencia de calentamiento.

De acuerdo con las evaluaciones vigentes, a partir de mediados de 2026 es más probable el desarrollo de un evento El Niño de magnitud débil en esta región, el cual podría prolongarse, por lo pronto, hasta enero de 2027.

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El organismo explicó que sus estimaciones se sustentan en la evaluación de la confiabilidad de los modelos numéricos de pronóstico, tanto nacionales como internacionales, así como en el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales del Pacífico tropical.

Según sus proyecciones actuales, este fenómeno podría extenderse hasta enero de 2027, con una mayor probabilidad de alcanzar una magnitud moderada hacia el otoño de 2026. (FOTO: GEC)

Como parte de sus acciones de monitoreo frente al fenómeno, el ENFEN realiza reuniones quincenales para actualizar sus evaluaciones y viene planificando la ejecución de cruceros oceanográficos en el mar peruano. Estas actividades buscan obtener información directa que permita mejorar la precisión de los pronósticos.

Finalmente, el ENFEN reafirmó su compromiso de brindar información oportuna, transparente y basada en evidencia científica, y recomendó a la población y a las autoridades mantenerse atentas a los comunicados oficiales.