Enfen prevé que, desde marzo, podrían darse condiciones cálidas débiles asociadas a un posible fenómeno de El Niño costero también débil. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui
Enfen prevé que, desde marzo, podrían darse condiciones cálidas débiles asociadas a un posible fenómeno de El Niño costero también débil. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui
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ratificó el estado de “Alerta de El ” ante la mayor probabilidad de continúe hasta enero de 2027.

De acuerdo con el Comunicado Oficial N 07-2026, si bien el fenómeno se mantendría inicialmente con una magnitud débil, este podría escalar a un efecto moderado entre junio y julio de este año.

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En paralelo, el ENFEN informó que en el Pacífico central prevalecerían condiciones neutras entre mayo y junio de 2026. Pero, a partir de julio aumentan las probabilidades de que se desarrolle un evento climático de escala global, que podría extenderse también hasta inicios de 2027, alcanzando su mayor intensidad hacia noviembre y diciembre.

Por el momento, para estos meses de abril a junio, se prevén lluvias entre normales y superiores en la costa norte, especialmente durante abril.

No obstante, al encontrarnos en el término del periodo de lluvias, se prevén sólo episodios localizados. Asimismo, persistirán temperaturas del aire por encima de lo normal en toda la costa”, indicaron.

Por el momento, para estos meses de abril a junio, se prevén lluvias entre normales y superiores en la costa norte, especialmente durante abril. (Foto: Andina)
Por el momento, para estos meses de abril a junio, se prevén lluvias entre normales y superiores en la costa norte, especialmente durante abril. (Foto: Andina)

En el ámbito hidrológico, se estima que los de la Región Hidrográfica del Pacífico se mantendrán dentro de rangos normales, aunque no se descartan incrementos puntuales en ríos del norte del país.

Respecto al , el ENFEN proyecta que el stock de la anchoveta en el norte-centro se concentre principalmente dentro de las 30 millas de la costa en las próximas semanas, mientras que el bonito seguiría disponible a lo largo del litoral peruano.

Ante este escenario, el organismo recomendó a las autoridades y tomadores de decisiones considerar los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para implementar medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres.

Finalmente, el ENFEN señaló que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas, hidrológicas, atmosféricas y biológicas-pesqueras, por lo que el próximo comunicado oficial será emitido el 30 de abril de 2026.

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