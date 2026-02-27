Cuando empieza la temporada de lluvias en Lima, todas las miradas se ponen sobre el río Rímac. Y no es para menos: un aumento fuerte en su caudal puede afectar directamente a miles de familias que viven cerca de sus riberas. Por eso, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) monitorea el río de manera permanente a través de estaciones ubicadas en distintos puntos de la cuenca. Con esos datos establece niveles de alerta (amarillo, naranja y rojo) basados en mediciones técnicas de caudal y altura del agua, que luego permiten coordinar acciones preventivas junto al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y autoridades locales.

¿Qué es un umbral hidrológico?

Según el Senamhi, un umbral hidrológico es un valor crítico del nivel o caudal del río que, al ser alcanzado o superado, indica un cambio en la condición de riesgo. Estos umbrales están definidos a partir de análisis históricos del comportamiento del río y permiten anticipar escenarios de desborde, erosión o inundación.

En el caso del río Rímac, los umbrales se clasifican en tres niveles: amarillo, naranja y rojo.

Cuando el río Rímac aumenta su caudal, el Senamhi actualiza los niveles de alerta para advertir a la población. | Crédito: ANDINA/ Ricardo Cuba

🟡 Umbral amarillo: estado de vigilancia

El nivel amarillo indica que el río presenta un incremento en su caudal, pero aún se mantiene dentro de parámetros considerados normales para la temporada.

Es una señal de advertencia temprana.

Aquí el llamado principal es a mantenerse informado y seguir los reportes oficiales del Senamhi.

🟠 Umbral naranja: riesgo moderado

El umbral naranja se activa cuando el caudal alcanza valores que podrían generar afectaciones en zonas vulnerables, como erosión de márgenes o anegamientos en áreas bajas.

En distritos como Chosica o Chaclacayo, este nivel implica mayor vigilancia, ya que históricamente han sido zonas expuestas a crecidas del Rímac.

En este escenario, las autoridades intensifican el monitoreo y preparan posibles acciones preventivas.

🔴 Umbral rojo: alto riesgo de desborde

El nivel rojo es el más crítico. Se declara cuando el caudal supera los límites máximos establecidos como seguros y existe alta probabilidad de desborde e inundación.

De acuerdo con reportes oficiales del Senamhi y comunicados difundidos por Indeci, este nivel activa protocolos de emergencia, recomendaciones de evacuación preventiva y restricción de actividades cercanas al cauce del río.

En umbral rojo, el riesgo ya no es potencial: es inminente.

Hidrograma del río Rímac en la estación Chosica, con niveles de alerta amarillo, naranja y rojo establecidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) al 27 de febrero de 2026. | Crédito: Senamhi

¿Cómo se determinan los valores numéricos?

Los valores exactos (en m³/s) pueden variar según la estación de medición ya que cada punto tiene características geográficas distintas. Senamhi publica estos datos en sus avisos hidrológicos oficiales y boletines técnicos, donde se detallan los caudales registrados y el nivel de alerta correspondiente.

Las fuentes oficiales para consultar esta información son:

Reportes y avisos hidrológicos del Senamhi.

Comunicados y recomendaciones del Indeci.

Informes técnicos difundidos por la Agencia Andina y gobiernos locales.