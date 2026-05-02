El Tokyo Dome será escenario de un verdadero choque de titanes japoneses. Los pugilistas Naoya Inoue y Junto Nakatani se verán las caras en un duelo a 12 rounds por los campeonatos mundiales CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo que ostenta el “Monstruo”. Este combate estelar será, sin lugar a dudas, uno de los más grandes de la historia del boxeo nipón (el mencionado recinto contará con un lleno total de sus 55,000 asientos y más de 100 salas de cine a lo largo de todo Japón naciente retransmitirán los pormenores de la pelea) que encabeza una cartelera llena de talentos provenientes del país del Sol naciente. ¿Cómo quedó la pelea Junto Nakatani vs. Naoya Inoue? Averigua quién resultó vencedor en este duelo de estilos entre dos de los máximos exponentes del boxeo actual, así como los resultados del resto de los combates.

¿Quién ganó la pelea Junto Nakatani vs. Naoya Inoue? Resultados de la cartelera

Categoría / División Pelea de boxoe Resultado final Pelea por los campeonatos mundiales CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo Naoya Inoue (c) vs. Junto Nakatani Pelea por el título peso gallo CMB Takuma Inoue (c) vs. Kazuto Ioka Pelea de peso mosca Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka Pelea de peso pluma Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe Pelea de peso wélter Sora Tanaka vs. Jin Sasaki Pelea de peso supermediano Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki Pelea de peso supergallo Yoshiki Takei vs. DeKang Wang

¿Quién es el favorito para ganar la pelea de boxeo?

La pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani en el Tokyo Dome luce como algo más que un simple choque de invictos: es un duelo de estilos, de momentos de carrera y de jerarquía, con el título indiscutido supergallo en juego y la sensación de estar ante una noche histórica para el boxeo japonés que también llama la atención de la afición hispana en Estados Unidos. Inoue llega de dominar a David Picasso, mientras que Nakatani tuvo que trabajar más de la cuenta ante Sebastián Hernández, detalle que alimenta la narrativa de ver al campeón como el peleador más pulido y al retador como la incógnita peligrosa que puede cambiar todo con un solo golpe. En un contexto donde el mismo día hay otras carteleras fuertes, este duelo sigue destacando por el morbo de ver si el “Monstruo” puede seguir imponiéndose ahora ante un rival de su mismo país y envergadura, remarca el portal DAZN.

Inoue se presenta como el talento generacional de la ecuación: campeón indiscutido, invicto con récord de 32-0 y 27 nocauts, acostumbrado a definir peleas grandes con una mezcla de precisión, velocidad de manos y una pegada que se siente en cualquier división donde compite. Le gusta cambiar niveles, castigar al cuerpo y luego subir con ráfagas quirúrgicas, usando un juego de pies ágil para entrar y salir antes de que el rival pueda responder con claridad. Ya ha demostrado que puede levantarse de momentos incómodos, cuando ha expuesto el mentón, y convertir el resto de la pelea en una clase de control mental y técnico. Todo esto, sumado a su experiencia en escenarios de máxima presión, hace que muchos analistas lo vean como el estándar actual en las listas libra por libra.

Nakatani llega sin derrota, con un 32-0 y 24 nocauts que hablan de un pegador serio, pero con un perfil distinto: más alto, con mayor alcance y un estilo que aprovecha bien la distancia, el jab y los uppercuts acompañados de un gancho de izquierda que suele encontrar huecos en la guardia rival. Su físico y movilidad le permiten boxear desde afuera y ajustar la distancia según le convenga cada tramo del combate, algo clave si quiere enfriar el ritmo que propone el campeón. Sin embargo, su actuación reciente ante Hernández dejó dudas y le suma presión mental, porque ahora tiene que responder a esas críticas justo frente a quien muchos consideran el mejor del mundo. Si logra imponer su jab, alargar los intercambios y llevar la pelea a las tarjetas, varios expertos creen que puede complicar y, eventualmente, superar al campeón.

Con todo ese contexto, el favorito claro para ganar sigue siendo Naoya Inoue: casas de apuestas y analistas le dan una ventaja amplia, con estimaciones cercanas a un 70% de probabilidades a su favor y una lectura general de que tiene más caminos para resolver la pelea que Nakatani. Inoue marca diferencias en velocidad, selección de golpes y manejo de los momentos grandes, mientras que Nakatani se apoya más en su tamaño, alcance y poder puntual para buscar el golpe que cambie la noche. Aun así, nadie descarta el riesgo: si alguien puede meter en apuros reales al “Monstruo” hoy, muchos señalan precisamente a Nakatani, por lo que el pronóstico dominante es Inoue como favorito… pero en una pelea lo bastante pareja como para que un descuido pueda romper todos los papeles.

Cartelera completa Junto Nakatani vs. Naoya Inoue

Naoya Inoue vs. Junto Nakatani - Pelea a 12 rounds por el campeonato indiscutible de peso supergallo de Inoue

Takuma Inoue vs. Kazuto Ioka - Pelea a 12 rounds por el título peso gallo CMB de Inoue

Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka - Pelea a 10 rounds de peso mosca

Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe - Pelea a 10 rounds de peso pluma

Sora Tanaka vs. Jin Sasaki - Pelea a 10 rounds de peso wélter

Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki - Pelea a 10 rounds de peso supermediano

Yoshiki Takei vs. DeKang Wang - Pelea a 8 rounds de peso supergallo