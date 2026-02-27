El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) elevaron a nivel rojo el riesgo de activación de quebradas en ocho regiones del país, entre ellas Lima, debido al pronóstico de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.

La alerta máxima estará vigente hasta las 13:00 horas del viernes 27 de febrero y responde a un escenario considerado de peligro inminente por posibles deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa que podrían impactar a decenas de distritos ubicados en la sierra y la costa.

De acuerdo con el monitoreo técnico, los departamentos con nivel extremo de riesgo son Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Madre de Dios, Pasco y Piura .

En el caso de Lima, las provincias comprendidas en la declaratoria son: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos, donde se prevé una mayor probabilidad de activación de quebradas ante la continuidad de lluvias.

La decisión se sustenta en el aviso metereológico emitido por el Servicio Nacional de Metereología e Hidrología del Perú (Senamhi), que advierte precipitaciones significativas en distintas zonas del territorio nacional. En función de este reporte, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) identificó 95 distritos en riesgo muy alto por movimientos en masa.

Según precisó Indeci, aunque ocho regiones concentran la alerta roja por activación de quebradas, Áncash es el departamento con mayor número de distritos en riesgo muy alto por deslizamientos y huaicos en general.

“Áncash es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 32, seguido de Cusco (11), Apurímac (5), Arequipa (5) y Puno (5)”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

Hasta el 27 de febrero se prevé activación de quebradas, nivel rojo, en varias provincias. Foto: COEN-Indeci.

Estado de alerta y medidas de prevención

Frente al incremento del peligro, las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres activaron sus protocolos de respuesta para proteger la vida y el patrimonio de la población.

El Indeci instó a los gobiernos regionales y locales a mantener vigilancia permanente sobre los ríos y las zonas de descarga de quebradas, a fin de emitir alertas tempranas. Asimismo, recomendó a las familias que viven en áreas vulnerables reforzar techos, identificar rutas de evacuación hacia zonas altas y seguras, y emplear mecanismos de alerta acústica, como silbatos o campanas, para reaccionar ante ruidos inusuales en las partes altas de los cerros.