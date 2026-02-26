El meteorólogo Patricio Valderrama advirtió que, ante la ocurrencia de la lluvia intensa reportada durante el 25 de febrero, existe la posibilidad de la activación de varias quebradas.

El especialista indicó que el fenómeno se encuentra sobre las cuencas de los ríos Rímac y Lurin, lo cual podría provocar el aumento del caudal de estos.

“Especial preocupación en las quebradas que van a Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo”, indicó el especialista en su cuenta en la red social X.

Preocupa muchísimo este sistema de lluvia muy fuerte que está sobre las cuencas de los ríos Rímac y Lurin.

Además de aumentar el caudal de los ríos, existe la posibilidad de la activación de varias quebradas.

838 zonas críticas por lluvias en Perú

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) reportó la existencia de 838 zonas críticas en el país propensas a deslizamientos, inundaciones y huaicos, que podrían afectar a más de 400 mil personas y 100 mil viviendas.

La entidad advirtió que Lima y varias ciudades de la zona andina están entre las regiones con mayor riesgo por lluvias intensas, en el contexto de la confirmación del fenómeno del Niño costero.

El departamento de Lima concentra el mayor número de zonas críticas, seguido de Cajamarca, Tumbes y Piura, regiones donde actualmente se presentan lluvias intensas.

En Lima Metropolitana, los distritos más vulnerables son San Juan de Lurigancho, Lurigancho y Chaclacayo, y en provincias figuran Yauyos y Huarochirí.