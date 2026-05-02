El Tokyo Dome, la arena más importante del entrentenimiento y del deporte japonés, será el escenario para uno de los combates más esperados de todo el 2026. Este sábado 2 de mayo, mira la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani por el título indiscutible del peso supergallo de Inoue, un duelo de pronóstico reservado entre dos pugilistas que vienen invictos a este combate. Siendo 5 años más joven, Nakatani quiere dar el gran golpe del año y buscará imponerse a quien hoy en día es catalogado como el mejor libra por libra del mundo. Aquí te dejo con los horarios, canales y la cartelera completa.
¿Cómo ver pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani EN VIVO desde el Tokyo Dome?
Este sábado 2 de mayo, no te pierdas la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani EN VIVO a través de la señal de DAZN desde Estados Unidos y el resto del mundo o Disney Plus desde México y Latinoamérica. Estas son las únicas dos señales oficiales que van a pasar el combate minuto a minuto ante más de 55 mil personas en el Tokyo Dome. Aquí te dejo con los horarios y canales para ver la cartelera completa.
|País
|Canal TV
|Hora de inicio del evento
|Hora estimada Inoue vs. Nakatani
|Argentina
|ESPN KnockOut vía Disney Plus
|4:00 a.m.
|9:00 a.m.
|Bolivia
|ESPN KnockOut vía Disney Plus
|3:00 a.m.
|8:00 a.m.
|Chile
|ESPN KnockOut vía Disney Plus
|3:00 a.m.
|8:00 a.m.
|Colombia
|ESPN KnockOut vía Disney Plus
|2:00 a.m.
|7:00 a.m.
|Ecuador
|ESPN KnockOut vía Disney Plus
|2:00 a.m.
|7:00 a.m.
|Estados Unidos
|DAZN PPV
|3:00 a.m. ET
|8:00 a.m. ET
|España
|DAZN PPV
|9:00 a.m.
|4:00 p.m.
|México
|ESPN KnockOut vía Disney Plus
|1:00 a.m.
|6:00 a.m.
|Paraguay
|ESPN KnockOut vía Disney Plus
|4:00 a.m.
|9:00 a.m.
|Perú
|ESPN KnockOut vía Disney Plus
|2:00 a.m.
|7:00 a.m.
|Uruguay
|ESPN KnockOut vía Disney Plus
|4:00 a.m.
|9:00 a.m.
|Venezuela
|ESPN KnockOut vía Disney Plus
|3:00 a.m.
|8:00 a.m.
Cartelera Naoya Inoue vs. Junto Nakatani del 2 de mayo 2026
- Naoya Inoue vs. Junto Nakatani — 12 asaltos, por el campeonato indiscutible de peso supergallo.
- Takuma Inoue vs. Kazuto Ioka — 12 asaltos, por el título de peso gallo del CMB.
- Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka — 10 asaltos, categoría peso mosca.
- Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe — 10 asaltos, categoría peso pluma.
- Sora Tanaka vs. Jin Sasaki — 10 asaltos, categoría peso wélter.
- Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki — 10 asaltos, categoría peso supermediano.
Horario, TV y dónde ver Naoya Inoue vs. Junto Nakatani EN VIVO en el Tokyo Dome
- Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
- Lugar: Tokyo Dome, Japón (55 mil espectadores)
- Horario: 1:00 a.m. CDMX / 3:00 a.m. ET (USA) / 2:00 a.m. Perú y Colombia / 4:00 a.m. Argentina
- Canal TV / Streaming: DAZN (USA y Mundo) / ESPN y Disney Plus (México y Latinoamérica)