Consulta cómo se puede ver la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, este sábado 2 de mayo de 2026, desde el Tokyo Dome de Japón. (Foto: sourceofboxing)
Piero Hatto
El Tokyo Dome, la arena más importante del entrentenimiento y del deporte japonés, será el escenario para uno de los combates más esperados de todo el 2026. Este sábado 2 de mayo, mira la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani por el título indiscutible del peso supergallo de Inoue, un duelo de pronóstico reservado entre dos pugilistas que vienen invictos a este combate. Siendo 5 años más joven, Nakatani quiere dar el gran golpe del año y buscará imponerse a quien hoy en día es catalogado como el mejor libra por libra del mundo. Aquí te dejo con los horarios, canales y la cartelera completa.

TOKIO (JAPÓN), 02/05/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar la pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani este sábado 2 de mayo por la pelea estelar del evento The Ring en el Tokyo Dome de Japón.
¿Cómo ver pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani EN VIVO desde el Tokyo Dome?

Este sábado 2 de mayo, no te pierdas la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani EN VIVO a través de la señal de DAZN desde Estados Unidos y el resto del mundo o Disney Plus desde México y Latinoamérica. Estas son las únicas dos señales oficiales que van a pasar el combate minuto a minuto ante más de 55 mil personas en el Tokyo Dome. Aquí te dejo con los horarios y canales para ver la cartelera completa.

PaísCanal TVHora de inicio del eventoHora estimada Inoue vs. Nakatani
ArgentinaESPN KnockOut vía Disney Plus4:00 a.m.9:00 a.m.
BoliviaESPN KnockOut vía Disney Plus3:00 a.m.8:00 a.m.
ChileESPN KnockOut vía Disney Plus3:00 a.m.8:00 a.m.
ColombiaESPN KnockOut vía Disney Plus2:00 a.m.7:00 a.m.
EcuadorESPN KnockOut vía Disney Plus2:00 a.m.7:00 a.m.
Estados UnidosDAZN PPV3:00 a.m. ET8:00 a.m. ET
EspañaDAZN PPV9:00 a.m.4:00 p.m.
MéxicoESPN KnockOut vía Disney Plus1:00 a.m.6:00 a.m.
ParaguayESPN KnockOut vía Disney Plus4:00 a.m.9:00 a.m.
PerúESPN KnockOut vía Disney Plus2:00 a.m.7:00 a.m.
UruguayESPN KnockOut vía Disney Plus4:00 a.m.9:00 a.m.
VenezuelaESPN KnockOut vía Disney Plus3:00 a.m.8:00 a.m.

Cartelera Naoya Inoue vs. Junto Nakatani del 2 de mayo 2026

  • Naoya Inoue vs. Junto Nakatani — 12 asaltos, por el campeonato indiscutible de peso supergallo.
  • Takuma Inoue vs. Kazuto Ioka — 12 asaltos, por el título de peso gallo del CMB.
  • Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka — 10 asaltos, categoría peso mosca.
  • Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe — 10 asaltos, categoría peso pluma.
  • Sora Tanaka vs. Jin Sasaki — 10 asaltos, categoría peso wélter.
  • Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki — 10 asaltos, categoría peso supermediano.

