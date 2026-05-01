TOKIO (JAPÓN), 02/05/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar la pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani este sábado 2 de mayo por la pelea estelar del evento The Ring en el Tokyo Dome de Japón. FOTO DE X DE @SOURCEOFBOXING
TOKIO (JAPÓN), 02/05/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar la pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani este sábado 2 de mayo por la pelea estelar del evento The Ring en el Tokyo Dome de Japón. FOTO DE X DE @SOURCEOFBOXING
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Naoya Inoue y Junto Nakatani protagonizarán una de las peleas de boxeo más importantes del calendario de 2026. Ambos se enfrentarán en el ring del Tokyo Dome Arena, en Tokio, Japón, este sábado 2 de mayo (04:00 horas del Tiempo de Centro; 6 a.m. ET / 3 a.m. PT), por el campeonato indiscutido de la división supergallo, donde el Monstruo defenderá sus cinturones del CMB, OMB, FIB y AMB. ¿Quieres ver la transmisión de la pelea en tu Smart TV, tableta, teléfono móvil o PC? Aquí te contamos cuál es el canal de TV y el servicio de streaming que cuentan con los derechos exclusivos de esta velada de boxeo.

En Estados Unidos, la pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani se transmitirá vía streaming a través de Amazon DAZN Boxing PPV (US$79.99). En México, en cambio, podrá verse en vivo, en directo y online por ESPN KnockOut y a través de la app de Disney Plus Premium.

En el resto de Latinoamérica, incluyendo países como Argentina, Colombia, Perú y Chile, la transmisión en vivo del choque entre Naoya Inoue y Junto Nakatani correrá a cargo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium, además de estar disponible globalmente a través de DAZN.

Si te encuentras en España y deseas disfrutar del combate Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, necesitas suscribirte al servicio streaming de DAZN para poder hacerlo.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Naoya Inoue vs. Junto Nakatani por boxeo mundial en The Ring 2026?

PaísesHorarioHora de la estelarCanales TV / Streaming
Estados Unidos6 a.m. ET / 3 a.m. PT8:15 a.m. ET / 5:15 a.m. PTDAZN PPV
México04:0006:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Costa Rica04:0006:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
El Salvador04:0006:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Nicaragua04:0006:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Guatemala04:0006:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Honduras04:0006:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Perú05:0007:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Colombia05:0007:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Ecuador05:0007:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Panamá05:0007:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Venezuela06:0008:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Puerto Rico06:0008:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Rep. Dominicana06:0008:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Bolivia06:0008:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Canadá06:0008:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Chile06:0008:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Paraguay06:0008:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Argentina07:0009:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Uruguay07:0009:15ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
España12:0002:15DAZN
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS