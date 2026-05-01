Naoya Inoue y Junto Nakatani protagonizarán una de las peleas de boxeo más importantes del calendario de 2026. Ambos se enfrentarán en el ring del Tokyo Dome Arena, en Tokio, Japón, este sábado 2 de mayo (04:00 horas del Tiempo de Centro; 6 a.m. ET / 3 a.m. PT) , por el campeonato indiscutido de la división supergallo, donde el Monstruo defenderá sus cinturones del CMB, OMB, FIB y AMB. ¿Quieres ver la transmisión de la pelea en tu Smart TV, tableta, teléfono móvil o PC? Aquí te contamos cuál es el canal de TV y el servicio de streaming que cuentan con los derechos exclusivos de esta velada de boxeo.

En Estados Unidos, la pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani se transmitirá vía streaming a través de Amazon DAZN Boxing PPV (US$79.99). En México, en cambio, podrá verse en vivo, en directo y online por ESPN KnockOut y a través de la app de Disney Plus Premium.

En el resto de Latinoamérica, incluyendo países como Argentina, Colombia, Perú y Chile, la transmisión en vivo del choque entre Naoya Inoue y Junto Nakatani correrá a cargo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium, además de estar disponible globalmente a través de DAZN.

Si te encuentras en España y deseas disfrutar del combate Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, necesitas suscribirte al servicio streaming de DAZN para poder hacerlo.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Naoya Inoue vs. Junto Nakatani por boxeo mundial en The Ring 2026?

Países Horario Hora de la estelar Canales TV / Streaming Estados Unidos 6 a.m. ET / 3 a.m. PT 8:15 a.m. ET / 5:15 a.m. PT DAZN PPV México 04:00 06:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Costa Rica 04:00 06:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN El Salvador 04:00 06:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Nicaragua 04:00 06:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Guatemala 04:00 06:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Honduras 04:00 06:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Perú 05:00 07:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Colombia 05:00 07:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Ecuador 05:00 07:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Panamá 05:00 07:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Venezuela 06:00 08:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Puerto Rico 06:00 08:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Rep. Dominicana 06:00 08:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Bolivia 06:00 08:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Canadá 06:00 08:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Chile 06:00 08:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Paraguay 06:00 08:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Argentina 07:00 09:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Uruguay 07:00 09:15 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN España 12:00 02:15 DAZN