Naoya Inoue y Junto Nakatani protagonizarán una de las peleas de boxeo más importantes del calendario de 2026. Ambos se enfrentarán en el ring del Tokyo Dome Arena, en Tokio, Japón, este sábado 2 de mayo (04:00 horas del Tiempo de Centro; 6 a.m. ET / 3 a.m. PT), por el campeonato indiscutido de la división supergallo, donde el Monstruo defenderá sus cinturones del CMB, OMB, FIB y AMB. ¿Quieres ver la transmisión de la pelea en tu Smart TV, tableta, teléfono móvil o PC? Aquí te contamos cuál es el canal de TV y el servicio de streaming que cuentan con los derechos exclusivos de esta velada de boxeo.
En Estados Unidos, la pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani se transmitirá vía streaming a través de Amazon DAZN Boxing PPV (US$79.99). En México, en cambio, podrá verse en vivo, en directo y online por ESPN KnockOut y a través de la app de Disney Plus Premium.
En el resto de Latinoamérica, incluyendo países como Argentina, Colombia, Perú y Chile, la transmisión en vivo del choque entre Naoya Inoue y Junto Nakatani correrá a cargo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium, además de estar disponible globalmente a través de DAZN.
Si te encuentras en España y deseas disfrutar del combate Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, necesitas suscribirte al servicio streaming de DAZN para poder hacerlo.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Naoya Inoue vs. Junto Nakatani por boxeo mundial en The Ring 2026?
|Países
|Horario
|Hora de la estelar
|Canales TV / Streaming
|Estados Unidos
|6 a.m. ET / 3 a.m. PT
|8:15 a.m. ET / 5:15 a.m. PT
|DAZN PPV
|México
|04:00
|06:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Costa Rica
|04:00
|06:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|El Salvador
|04:00
|06:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Nicaragua
|04:00
|06:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Guatemala
|04:00
|06:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Honduras
|04:00
|06:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Perú
|05:00
|07:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Colombia
|05:00
|07:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Ecuador
|05:00
|07:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Panamá
|05:00
|07:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Venezuela
|06:00
|08:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Puerto Rico
|06:00
|08:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Rep. Dominicana
|06:00
|08:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Bolivia
|06:00
|08:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Canadá
|06:00
|08:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Chile
|06:00
|08:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Paraguay
|06:00
|08:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Argentina
|07:00
|09:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Uruguay
|07:00
|09:15
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|España
|12:00
|02:15
|DAZN