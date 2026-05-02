Si vives en Georgia, podrías recibir un reembolso de hasta US$500 gracias a la ley HB 1000, firmada el 20 de marzo de 2026, que permite devolver una parte del impuesto estatal sobre la renta correspondiente al año fiscal 2024. Esta disposición se aprobó debido a un excedente en las finanzas del estado y tiene como objetivo ofrecer apoyo económico extra a los contribuyentes. ¿Quiénes califican y cómo hacer el trámite? A continuación, te lo contamos.

Vale mencionar que en 2022, 2023 y 2025 la Asamblea General de Georgia aprobó, y el gobernador Kemp promulgó, una legislación similar que permite un reembolso adicional de los impuestos sobre la renta pagados por los contribuyentes del estado.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA EL REEMBOLSO DE HASTA US$500 EN GEORGIA?

De acuerdo con el sitio web del Departamento de Ingresos de Georgia, serán elegibles para el reembolso:

Presentó su declaración de impuestos sobre la renta individual para los años fiscales 2024 y 2025 antes del 15 de abril de 2025 (o antes del 15 de octubre de 2025 si se le concedió una prórroga).

Tenía una obligación tributaria para el año fiscal 2024.

OJO: las personas que solo declararon impuestos en Georgia por parte del año, o que no son residentes, pero presentaron declaración en 2024 y 2025, también pueden recibir dinero, pero en una cantidad proporcional. Es decir, no obtendrán el monto completo del reembolso, sino un porcentaje que se calcula según el límite máximo que les corresponde por su estado civil y la parte de sus ingresos que estuvo sujeta a impuestos en el estado.

Se trata del cuarto reembolso de impuestos en Georgia bajo Brian Kemp (Foto: Freepik)

¿DE QUÉ FORMA SOLICITAR EL REMBOLSO TRAS LEY DE BRIAN KEMP?

Para recibir el reembolso de hasta US$500 bajo la ley HB 1000 no hay necesidad de solicitarlo; es decir, no se llena ningún formulario extra, sino solamente debiste haber cumplido con las declaraciones de impuestos estatales y esperar a que el estado procese el pago. Por tanto, el procedimiento es el que sigue:

1. Presentar tus declaraciones de impuestos

Debes presentar tu declaración estatal de impuestos de Georgia de 2024 y de 2025 dentro de los plazos establecidos (o con extensión válida). Si ya lo hiciste correctamente, el Departamento de Ingresos utilizará esa información para determinar si calificas y cuánto te corresponde.

2. No se llena una solicitud aparte

El reembolso se procesa de forma automática para las personas que cumplen los requisitos; no es necesario enviar una solicitud adicional ni inscribirse en un formulario especial. El monto que recibas dependerá de tu estado civil para efectos de la declaración (soltero, casado que declara junto, etc.) y de los impuestos efectivamente pagados.

3. ¿Cuándo llega el dinero?

El pago se emite después de que presentes tu declaración de 2025; si ya lo hiciste, el reembolso se procesa en los meses siguientes. El Departamento de Ingresos de Georgia recomienda a los contribuyentes que prevean entre seis y ocho semanas para recibirlo; por tanto si presentaste en abril, lo recibirás en mayo de 2026.

4. ¿Cómo llega el dinero?

La mayoría de los contribuyentes recibirán el dinero mediante depósito directo en la misma cuenta que usaron para su devolución regular de impuestos; si no, el estado puede enviar un cheque por correo.

5. Verificar el estado del reembolso

Si quieres saber si estás en camino de recibir el pago o en qué estado está, puedes usar las herramientas de consulta de reembolsos del Departamento de Ingresos de Georgia (“Check my refund” o similar) con tus datos de declaración.

Para acceder al dinero no hace falta llenar formularios adicionales (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

EL IMPORTE MÁXIMO QUE PUEDO RECIBIR POR ESTE REEMBOLSO

Las personas solteras y las personas casadas que presentan declaraciones por separado reciben un reembolso máximo de US$250.

Los jefes de familia reciben un reembolso máximo de US$375.

Las personas casadas que presentan declaraciones conjuntas reciben un reembolso máximo de US$500.

¿CÓMO CONSULTAR EL ESTADO DE TU REEMBOLSO?

Consulta en línea en qué estado se encuentra tu cheque, pero antes de usar el verificador de reembolso de impuestos excedentes necesitarás: