Si hay una pelea que ha generado mucha expectativa, esa, sin duda, es la que protagonizarán David Benavidez y Gilberto Ramírez este sábado 2 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El enfrentamiento no te lo puedes perder. Es por eso que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora iniciará y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

Por si no lo sabías, David Benavidez tratará de convertirse en campeón mundial en tres divisiones (ya lo hizo en supermediano y semipesado) en el combate frente al campeón crucero de la AMB y la OMB, Gilberto “Zurdo” Ramírez. Debido a ello, la pelea promete y mucho.

La pelea David Benavidez vs. Gilberto Ramírez promete ser muy emocionante de principio a fin. (Foto: @GoldenBoyBoxing / X)

¿A qué hora ver EN VIVO la pelea David Benavidez vs. Gilberto Ramírez en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas la pelea David Benavidez vs. Gilberto Ramírez en el T-Mobile Arena de Las Vegas este sábado 2 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará la cartelera estelar en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

México (CDMX): 6:00 pm

España: 2:00 am del domingo 3 de mayo

Puerto Rico: 8:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

Habiéndote brindado esta información, te comento que es probable que la pelea entre David Benavidez y Gilberto Ramírez comience después de las 11:00 pm ET y 9:00 pm en CDMX.

¿Qué canal transmite EN VIVO la pelea David Benavidez vs. Gilberto Ramírez?

Este sábado 2 de mayo se podrá ver la pelea David Benavidez vs. Gilberto Ramírez a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran enfrentamiento, según el país en el que te encuentres.

País / Región Canal TV y Streaming Online Estados Unidos, España y a nivel mundial Streaming PPV: DAZN (aplicación, modalidad Pay-Per-View), Prime Video (PBC PPV, modalidad Pay-Per-View), DAZN +1.

dazn+2 México TV: Azteca 7 (televisión abierta), ESPN (televisión de paga). Streaming: Disney+ (cartelera completa).

mediotiempo+2

En Estados Unidos, España y a nivel mundial

DAZN y Prime Video: Se transmitirá exclusivamente a través de la modalidad Pay-Per-View (pago por evento) mediante la aplicación de DAZN y Prime Video. DAZN +1

En México

Televisión: Se transmitirá en vivo por televisión abierta a través de Azteca 7 y por televisión de paga en ESPN.

Se transmitirá en vivo por televisión abierta a través de Azteca 7 y por televisión de paga en ESPN. Streaming: Podrás seguir la cartelera completa mediante la plataforma Disney+.